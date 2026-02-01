En Alemania señalan que Rusia ataque a la OTAN en 2028: "Creo que la amenaza híbrida es muy alta"

Boris Pistorius, Ministro Federal de Defensa, y Gerald Funke, comandante, y un soldado durante una visita al Comando Logístico de la Bundeswehr en el cuartel de Löberfeld en Erfurt (Turingia, Alemania).

¿Guerra de propaganda o amenaza real? Con Rusia nunca se sabe, aunque Putin siempre haya insistido que no atacaría Europa... salvo que se sienta amenazado o atacado. En la paz y en la guerra hay que estar preparados, y la OTAN mantiene esa opción muy en lo alto, más aún cuando se van a cumplir 4 años de la invasión rusa de Ucrania. Y Alemania es un "actor" fundamental.

Alemania se prepara para un escenario que hasta hace pocos años parecía impensable. El jefe del Estado Mayor del Ejército alemán, el teniente general Gerald Funke, ha advertido de que Rusia podría estar en condiciones de lanzar un ataque contra uno o varios países de la OTAN antes de 2028.

No habla de hipótesis académicas ni de escenarios teóricos, sino de una planificación militar concreta basada en tiempos, capacidades y precedentes recientes. La discusión entre algunos expertos radica en si es compatible que, por un lado, el ejército ruso muestre tantas debilidades en el frente ucrania, a pesar de su posición consolidada, y se pueda plantear un ataque a uno o varios países europeos.

Las declaraciones, publicadas a finales de enero de 2026 en The Times, han tenido eco en varios medios europeos y reflejan una inquietud que ya recorre discretamente los cuarteles generales de la Alianza Atlántica.

Para Funke, la fecha no es arbitraria: coincide con el momento en el que Moscú podría haber reconstruido gran parte de su capacidad militar tras la guerra de Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022.

"No es ficción geopolítica": por qué 2028 es una fecha clave

El militar alemán insiste en que 2028 no es una conjetura, sino un horizonte realista. Rusia, pese al desgaste humano y material sufrido en Ucrania, mantiene una industria de defensa capaz de adaptarse a largo plazo.

Informes del Instituto Internacional de Estudios Estratégico (IISS) y del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) ya ha señalado que Moscú ha incrementado su gasto militar y reorganizado su producción armamentística para un escenario prolongado de confrontación con Occidente.

Lo que lo hace más inquietante, de ser así, es que en medio están las conversaciones de paz.

Funke subraya que el riesgo no se limita a un ataque convencional clásico. "Lo que más me preocupa ahora mismo es el aspecto híbrido y clandestino: sabotaje, células durmientes, ataques selectivos", explicó en la entrevista.

En este punto, Alemania mira tanto a su historia reciente como a episodios actuales: sabotajes en infraestructuras críticas, interferencias en sistemas ferroviarios o campañas de desinformación dirigidas a desestabilizar gobiernos y opinión pública.

La amenaza híbrida: ciberataques, sabotaje y misiles de largo alcance

El general no descarta escenarios de alta intensidad. Reconoce que el uso de misiles de largo alcance contra objetivos estratégicos es una posibilidad, aunque sitúa el mayor riesgo en los ciberataques capaces de paralizar transporte, hospitales o redes energéticas.

Este tipo de acciones encajan en lo que la OTAN denomina "zona gris": agresiones que no siempre cruzan formalmente el umbral de la guerra, pero que generan efectos reales y acumulativos.

Alemania, como mayor economía europea y nodo logístico central, sería especialmente vulnerable. Según Funke, un conflicto de este tipo podría provocar una media de 1.000 heridos al día, una cifra que no se registra en el país desde 1945.

El Ejército alemán trabaja ya en planes para coordinar hospitales militares y civiles ante una afluencia masiva de víctimas.

Alemania como eje logístico si el conflicto llega a los países bálticos

La geografía también manda, y la logística es vital, en alianza con la primera. El escenario más sensible para Berlín sería un ataque ruso contra Estados bálticos, miembros de la OTAN y frontera directa con Rusia.

En ese caso, Alemania se convertiría en el principal centro logístico aliado, encargado de canalizar tropas, material y suministros hacia el flanco oriental.

Esto implica preparativos que van más allá de lo estrictamente militar. Funke habla de planificación financiera, administrativa y logística, así como de resiliencia civil. En un país políticamente dividido, donde el debate sobre defensa y gasto militar sigue siendo delicado, el mensaje es incómodo pero deliberadamente directo.

En declaraciones recogidas también por Slate, el general resume la complejidad del momento con una frase reveladora: "Cuanto más se analiza la situación, más compleja se vuelve y más difícil es imaginarla". No es alarmismo gratuito. Es, según él, una llamada a preparar lo impensable antes de que deje de serlo.