Alcaraz publica este tuit tras ganar el Open de Australia y ya va camino de ser lo más compartido de 2026

Carlos Alcaraz, celebrando uno de los puntos en la final del Open de Australia.

Carlos Alcaraz ha conquistado la gloria. El deportista español ha conseguido su gran objetivo, alzarse con su primer Open de Australia. Era el último Grand Slam que le faltaba para completar el círculo y convertirse en el tenista más joven que ha conquistado los cuatro torneos más prestigiosos, con sólo 22 años.

El de El Palmar no lo ha tenido nada fácil. Entró al encuentro tranquilo, con pocos nervios, pero su rival, el serbio Novak Djokovic no es el tenista masculino con más Grand Slams de la historia porque sí.

En el primer set, sorprendió al español, rompiéndole el saque en hasta dos ocasiones y haciéndose con la primera manga 2-6. El serbio empezaba golpeando el primero y Alcaraz estaba obligado a reaccionar.

El de El Palmar que ya había llegado a la final de Melbourne estableciendo un nuevo récord, por jugar su cuarta final de Grand Slam consecutiva. Pero quería más, mucho más.

Después de lo que tuvo que remar en un partido de semifinales muy complicado por los problemas físicos que tuvo, ante el alemán Alexander Zverev, que logró superar y vencerle, le tocaba otra hazaña más.

Alcaraz entró en el partido al comienzo del segundo set y comenzó a generar incomodidad al serbio. Djokovic no quería perder su ventaja, pero el murciano le estaba llevando poco a poco a su terreno. Así, hasta que cuando se quiso dar cuenta, ya era tarde.

El de El Palmar le devolvió el golpe en el segundo set y se alzó con la tercera manga a un nivel extraordinario. El cuarto y definitivo fue el más disputado del partido, pero Alcaraz, tocado con una varita, se terminó alzando con la victoria.

De récord en récord

Alcaraz ha conseguido el récord de tenista más joven que ha logrado ganar los cuatro Grand Slams, conocido también como el Grand Slam career, colándose en el olimpo de la historia del tenis.

Pero también parece que está buscando un nuevo récord. Esta vez, en redes sociales. Horas después de consagrarse como campeón, ha publicado un escueto tuit: con dos palabras y una fotografía.

"Job completed! (Trabajo completado) 🫡", junto a una imagen suya, de cuando era pequeño, y estaba entrenando en tierra batida. Una escena que se está compartiendo de forma masiva, con cientos y cientos de comentarios y más de 70.000 me gusta.

Un palmarés histórico

Con la victoria en Melbourne, el palmarés de Grand Slams de Alcaraz es envidiable, con siete títulos, que le ponen a la altura de nombres propios históricos en el deporte.