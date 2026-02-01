Rusia no está dominando la guerra frente a Ucrania, así lo explica contundentemente el instituto especializado en temas de seguridad internacional, geopolítica y defensa más antiguo del mundo, Royal United Center Instiute (RUSI) con sede en Londres.

Los rusos están saliendo victoriosos en la guerra de narrativas, pero en el campo de batalla el panorama es totalmente opuesto. "La guerra continúa yendo mucho mejor para Ucrania de lo que sostiene el sombrío pronóstico", manifiesta parte del informe publicado por dicho centro de estudios.

Una percepción equivoca

Muchos considerarán que el destino de las naciones está determinado por su tamaño; sin embargo, esta percepción es completamente errática. La historia habla por sí sola, un claro ejemplo de ello es la derrota de Estados Unidos en Vietnam o Afganistán.

En este orden de ideas, el RUSI sugiere que el gran afectado tras la invasión rusa a Ucrania ha sido la propia Rusia. "La guerra ha vaciado su economía, que, al igual que su maquinaria bélica, depende cada vez más del apoyo chino. Las grandes potencias no son una función de armas nucleares, ni siquiera de geografía, sino de organización y perspectiva", sostiene el documento.

Es relevante recordar que el gobierno de Vladímir Putin está cada más subordinando en materia económica por China. Según el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, china representa el 57 % de las importaciones rusas, frente al 23 % antes de la invasión.

Aunque Rusia cuente con mayor población, superando los 145 millones de personas, mientras que el censo poblacional de Ucrania ronde los 37 millones, los avances está cambiando la dinámica de la guerra, los drones han jugado un papel clave en las ofensivas ucranianas, atacando exitosamente a barcos, aeródromos e incluso armas de propiedad rusa.