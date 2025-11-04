Tullia, 78 años, sigue trabajando en el mercado: "Me levanto cada día a las 4 de la mañana, nunca me casé ni tuve hijos"

Tullia Guardamagna es una mujer italiana de 78 años que lleva 60 años trabajando en el mercado. En estos momentos se encuentra en el Centro Agroalimentario de Turín y la idea de jubilarse no pasa por su cabeza.

La mujer ha concedido una entrevista al medio de comunicación italiano Corriere della Sera en la que ha contado que comenzó a trabajar en el mercado a los 18 años debido a que su padre necesitaba ayuda.

Desde entonces, el trabajo en el mercado se ha convertido para Tullia en su gran pasión. Ese es el motivo por el que la mujer, a lo largo de estos 60 años, ha decidido no estar nunca de vacaciones.

Respecto a su rutina, Tullia Guardamagna ha expresado que "me levanto todos los días a las 4 de la mañana, salgo de Castellamonte y conduzco 50 kilómetros hasta llegar al Caat, donde me quedo trabajando hasta la hora de comer".

Una vez que la jornada laboral llega a su fin, "cojo el coche y vuelvo a casa, me ocupo de algunas tareas domésticas y, por fin, me dedico a leer. Nunca ceno y a las 20:30 estoy en la cama", ha añadido la mujer de 78 años.

Respecto a su trabajo en el mercado a lo largo de estas seis décadas, Tullia ha subrayado que "el compromiso ha sido incesante y agotador, en estos años no he tenido ni un solo día de vacaciones".

En cuanto a los productos que más vende en el mercado, Guardamagna ha expresado que "los nuevos hábitos alimenticios han cambiado las tendencias, las dietas dictan las reglas, por ejemplo, vendemos menos uvas porque se dice que tienen mucho azúcar".

Al ser preguntada sobre si, ante el gran esfuerzo que conlleva, se ha planteado alguna vez cambiar de trabajo, la mujer ha respondido rotundamente que "nunca. He dedicado toda mi vida a este oficio, que también es mi pasión. No me he casado ni he tenido hijos, con mis horarios no podía permitirme ocio ni vida social. Mi familia es mi empresa y mi único objetivo siempre ha sido crecer y mejorar".