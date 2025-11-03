Juan Leo, jubilado después de cotizar 45 años: "Me ha quedado una pensión de 1.600 euros. Y hay jóvenes que cobran más que yo"

España vivió entre los años 50 y 60 un baby boom que coincidió con el periodo de desarrollo económico conocido como el 'milagro español'. Aquel aumento de la natalidad se debió a una combinación de factores económicos, sociales y políticos que impulsaron a las familias a tener más hijos.

La generación nacida en esos años, los llamados 'baby boomers', creció en un contexto de estabilidad y prosperidad que les permitió acceder a buenas oportunidades educativas y laborales, convirtiéndose así en protagonistas del crecimiento económico y del desarrollo del consumo en España.

Su número y su poder adquisitivo fueron claves para el despegue de sectores como la vivienda, el automóvil o el ocio. No obstante, aseguran que todo esto fue fruto de un esfuerzo que, desde su punto de vista, las nuevas generaciones no están dispuestas a asumir.

“Yo he cotizado 45 años”

A esa generación pertenece Juan Leo, jubilado, quien confiesa que hasta hace poco desconocía el término que define a los nacidos en su época. "Viene del baby boom, nacidos a finales de los 50 y 60", le explica el presentador José Yélamo durante un debate en el programa 'laSexta Xplica'.

Leo expresa respeto por las nuevas generaciones, aunque también incomprensión ante sus demandas. "Yo tengo mucho respeto a la juventud porque tengo cuatro hijos. Pero yo he cotizado 45 años para recibir la jubilación. Y, después de cotizar durante 45 años, me ha quedado una jubilación de 1.600 euros. Y hay jóvenes que cobran más que yo".

La representante juvenil Paloma Martín, portavoz del colectivo Lideremos, le responde que también hay muchos jóvenes que cobran menos. Leo, sin embargo, insiste:"No han trabajado las horas extraordinarias que he trabajado yo para comprarme una casa y un 600 en aquellos años"”.

"Entonces quiero decir que los jóvenes quieren mucho sueldo, regular de trabajo y, si es posible, no echar horas extraordinarias porque están cansados. Y entonces lo que veo es que quieren rebajarnos nuestras pensiones, ¿para qué? ¿para que ellos cobren más? ¿Qué culpa tengo yo de que la tecnología haya suprimido muchos miles de puestos de trabajo?", refleiona después.

Martín responde con firmeza: "Ninguna, ¿pero cómo nos puede ayudar? Para empezar, dejando de decir que los jóvenes no se quieren esforzar y que son unos vagos".

Cuál es la situación real de los jóvenes, una generación atrapada en la precariedad

Juan Leo se ha mostrado contundente con la actitud de los jóvenes, pero lo cierto es que este grupo se enfrenta a una realidad desoladora. El Consejo de la Juventud de España estima que los jóvenes de entre 15 y 29 años representan el 16% de la población, cerca de 7,5 millones de personas, y se enfrentan a "una crisis de salud mental sin precedentes".

En 2023, "casi el 60% ha experimentado problemas psicológicos y el número de quienes los sufren con frecuencia (17,4%) se ha triplicado desde 2017 (6,2%). Además, casi la mitad de las personas jóvenes (48,9%) declara haber tenido ideaciones suicidas en algún momento en 2023".

El informe Equilibristas reconoce que la reforma laboral de 2022 ha mejorado "significativamente la temporalidad", pero recuerda que, "desde la Gran Recesión y especialmente tras la reforma laboral de 2012, el mercado de trabajo ha sido un lugar hostil para las personas jóvenes". A pesar de las mejoras, el desempleo juvenil sigue siendo del 25,3%, 16 puntos por encima del paro entre mayores de 24 años.

Los jóvenes, además, son el único grupo de edad que gana menos que en 2008. Mientras el salario medio en España ha subido un 18% en los últimos quince años, el sueldo juvenil se ha estancado en 1.102 euros mensuales, una cifra que apenas cubre el precio medio del alquiler, que según Fotocasa se sitúa en 1.080 euros.

El resultado es alarmante: solo el 15% de los jóvenes vive fuera del hogar familiar, el peor dato de emancipación desde 2006. De ellos, el 87% se ve obligado a compartir vivienda. Y más de la mitad, el 54%, reconoce tener dificultades para llegar a fin de mes.