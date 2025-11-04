Gabriela, camarera española en Noruega: "En un mes normal gano 59.611 coronas noruegas, pero no son 5.900 euros"

Gabriela, la camarera española en Noruega, en el vídeo en el que desmonta los mitos de los “sueldos nórdicos”.

El mercado de trabajo en el norte de Europa suele mirarse desde España con fascinación: sueldos altos, horarios razonables y una sensación de que la estabilidad laboral es posible. Pero como explica una camarera española afincada en Noruega, Gabriela, en un vídeo de su cuenta de TikTok, la realidad es algo más compleja de lo que se dice en redes sociales.

En su publicación, la joven explica cómo es una nómina de un mes “normal” en Noruega y aprovecha para desmontar uno de los mitos más repetidos entre quienes buscan trabajo en ese país: olvidar que a pesar de que los noruegos forman parte del Espacio Económico Europeo y están muy vinculados a la Unión Europea, su moneda oficial no es el euro sino la corona noruega. "He visto mucha gente que hace vídeos sobre los sueldos aquí, pero calculan mal el cambio de moneda", dice a cámara.

La nómina de Gabriela a la que hace referencia, la verdad es que llama la atención: 59.611 coronas noruegas, una cifra que muchos extranjeros que trabajan en Noruega traducen automáticamente a casi 5.900 euros. Sin embargo, esa equivalencia está mal hecha, tal y como explica: “El euro varía, no siempre está al mismo precio. Una corona arriba o abajo puede parecer poco, pero al final del mes se nota”, explica.

Así todo, con el tipo de cambio actual, Gabriela calcula que su salario bruto en coronas noruegas, si se convierte a moneda de la Unión Europea, rondaría los 5.000 euros, una diferencia de casi 900 respecto a los cálculos que circulan por internet.

Además, recuerda que a esa cantidad hay que descontarle los impuestos, por lo que el salario neto será inferior. Aun así, admite que “cinco mil sigue siendo mucho dinero”, pero insiste en la importancia que tiene comprobar bien todos estos datos antes de hacerse una idea del nivel de vida de un país si se está pensando en hacer las maletas y emigrar.

Su advertencia se suma a la de otros trabajadores españoles en el extranjero, que señalan que los cálculos rápidos pueden ofrecer una imagen distorsionada del poder adquisitivo en Noruega. En un país donde la vivienda, la alimentación o los servicios básicos se sitúan entre los más caros de Europa, la conversión simple de divisas rara vez cuenta toda la historia. “Cuando veas este tipo de vídeos, pregunta cuánto están cobrando en coronas noruegas, para que tú mismo hagas la conversión”, concluye.