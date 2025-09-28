Un adiestrador de perros pide que mantengamos las distancias con los perros que lleven una correa de este color 

Un adiestrador británico ha lanzado una advertencia a los dueños de mascotas y transeúntes: si ves un perro con una correa amarilla, mantén la distancia. Según Adam Spivey, de Southend Dog Training, este distintivo suele indicar que el animal es nervioso o impredecible, por lo que acercarse sin precaución puede generar problemas tanto para la mascota como para las personas.

Spivey, que combina entrenamientos presenciales con vídeos divulgativos en redes sociales, insiste en que el respeto al espacio de estos animales es clave. “Si un perro va con correa amarilla, normalmente significa que está nervioso. No permitas que tu perro se acerque. Llamarlo a tiempo marcará una gran diferencia”, explicó en uno de sus vídeos más compartidos.

La idea no es nueva. Sarah, creadora del proyecto My Anxious Dog, comenzó a vestir de amarillo a su perra Bella tras notar mejoras en su comportamiento. La experiencia la llevó a fundar un negocio de accesorios amarillos diseñados para identificar a los perros que necesitan más espacio en público.

“Cuanto más se entienda que un perro de amarillo requiere distancia, menos estresante será la vida para los animales ansiosos y sus dueños”, explicó Sarah en su web. Las razones para recurrir a este código son variadas: algunos perros son reactivos, otros están en recuperación tras una operación, son mayores o simplemente temen a extraños.

Tanto Sarah como Spivey coinciden en que este recurso ayuda a los dueños a manejar mejor a sus mascotas en entornos urbanos, aunque reconocen que no existe un estándar oficial. Algunos propietarios incluso utilizan otros colores para transmitir diferentes mensajes sobre la conducta de sus perros.

La iniciativa ya genera debate en redes sociales. Un usuario admitió: “No sabía nada de esto. ¿Hay otros colores que deberíamos conocer?”. El comentario refleja la falta de información sobre estas señales, al tiempo que evidencia la necesidad de crear conciencia colectiva sobre cómo interactuar con perros vulnerables en espacios públicos.