Mueren dos personas y otra resulta herida grave por un alud de nieve cerca de Panticosa (Huesca)

Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida grave tras verse arrastradas por un alud de nieve en el pico Tablato (2.700 metros de altitud), en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense, según fuentes del Gobierno de Aragón.

El aviso del 112 se ha producido en torno a las 13.00 horas de este lunes, ha informado a Europa Press la Guardia Civil, que no ha confirmado el número total de personas accidentadas. Heraldo de Aragón hablaba de seis, aunque dos habrían logrado salir por sus propios medios tras el alud.

Después del aviso, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), a la Unidad Aérea y a un médico del 061, que se encuentran todavía trabajando en la zona.

Azcón cancela su agenda

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha cancelado su agenda para trasladarse a la localidad oscense de Panticosa. "Conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en el pico Tablato, en el término municipal de Panticosa. Cancelo mi agenda para acudir a la localidad pirenaica", ha publicado Azcón en su cuenta de la red social 'X'.

La líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado por su parte que ha hablado con el delegado del Gobierno y con el alcalde de Panticosa sobre el accidente. "Estamos muy pendientes del alud ocurrido allí y de la situación de las personas afectadas", ha dicho.