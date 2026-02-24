Lao Tsé, filósofo: "Conocer a los demás es sabiduría, conocerse a uno mismo es la iluminación"

Lo oriental está de moda, y eso incluye la filosofía, aunque en el Occidente moderno lleva décadas estándolo, siendo referente para famosos, celebrities, pero también, cada vez más, para la gente de a pie. El taoísmo es una de las disciplinas más seguidas y Lao Tsé es su fundador. Igual te suena como autor del famoso libro Tao Te Ching.

"Conocer a los demás es sabiduría, conocerse a uno mismo es la iluminación". La cita se atribuye a Lao Tsé (también conocido como Laozi). Este filósofo chino, tradicionalmente situado en el siglo VI a. C. da en el clavo con ambas apreciaciones, que se intuye como compedio de una vida completa y completada.

Aquí no hay debate sobre la veracidad de la frase o dónde se pronunció, porque en este caso quedó escrita en el capítulo 33 de ese magnífico manual de vida que es el Tao Te Ching. Sin duda es uno de los textos más influyentes de la filosofía oriental.

Aunque la figura histórica de Lao Tsé está envuelta en debate académico —algunos historiadores sostienen que pudo ser un personaje legendario o la síntesis de varios autores—, el contenido del libro ha marcado durante más de dos milenios la cultura china y el pensamiento universal.

Sabiduría frente a iluminación

En el texto original, el contraste es evidente:

Conocer a los demás implica comprensión externa, análisis, observación .

. Conocerse a uno mismo supone introspección profunda y dominio interior.

El taoísmo no desprecia el conocimiento externo, pero lo considera incompleto si no va acompañado de autoconciencia. Para Lao Tsé, la iluminación no es un logro intelectual, sino un estado de equilibrio con el Tao (el "camino"), la fuerza que rige el universo.

El dominio interior como fuerza real

Cuántas veces no habrás oído este concepto oriental, en películas, vídeos, entrevistas, manuales de artes orientales... Y es que el mismo pasaje continúa con esta idea clave: quien vence a los demás es fuerte; quien se vence a sí mismo es verdaderamente poderoso.

En la tradición taoísta, el poder no se basa en la imposición, sino en la armonía. La filosofía del wu wei —actuar sin forzar— propone fluir con la naturaleza de las cosas en lugar de enfrentarlas.

Esta visión contrasta con enfoques más competitivos o jerárquicos del poder. Para Lao Tsé, la mayor victoria es la autogestión emocional y mental.

Contexto histórico y legado

Muchos movimientos y filosofías, y por ende sus libros, son hijos de su tiempo. Es el caso. El Tao Te Ching fue redactado durante el periodo de los Reinos Combatientes en China, una época de inestabilidad política. En ese entorno, el taoísmo ofrecía una alternativa a la rigidez normativa del confucianismo o al legalismo estatal.

Su influencia se extendió:

A la política china clásica.

A la medicina tradicional.

A las artes marciales.

A la literatura y la poesía.

En Occidente, el texto comenzó a difundirse en el siglo XIX y hoy es uno de los libros más traducidos del mundo.

Vigencia contemporánea

La frase sobre el autoconocimiento ha sido reinterpretada en psicología moderna, liderazgo empresarial y desarrollo personal. Conceptos como la inteligencia emocional o la autorregulación conectan directamente con esta intuición filosófica antigua.

Al final, muchos conceptos y terapias occidentales no son otra cosa que un mismo enfoque con otras palabras, o algo similar con otro enfoque.

Mientras que conocer a los demás permite navegar el mundo social, conocerse a uno mismo aporta estabilidad interna. Y, según Lao Tsé, esa es la verdadera iluminación.

Más de 2.500 años después, la pregunta sigue abierta: ¿dedicamos más tiempo a entender a los demás… o a entendernos a nosotros mismos? Al margen de filosofías, date tiempo para ti mismo y dedica al menos unos minutos al día simplemente a pensar, o a no pensar, a observar, o dejar la mente en blanco, da igual. Tu cuerpo y mente te lo agradecerán y verás todo desde otra perspectiva.