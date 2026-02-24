Alexis dejó su trabajo soñado en EEUU para mudarse a Sevilla con 800 euros al mes: "Aún no sé si tomé la decisión correcta"

El sueño de Alexis Marshall era trabajar en la National Public Radio (NPR), la radio pública de EEUU. Y la joven consiguió su objetivo. Tras graduarse en 2019, hizo unas prácticas en la propia NPR y finalmente obtuvo un trabajo en la emisora de radio pública de su localidad.

Al poco tiempo, Alexis ascendió hasta convertirse en reportera especializada. El resultado es que con poco más de veinte años, la joven había logrado alcanzar el trabajo de sus sueños en EEUU.

Al conseguir tan pronto ese objetivo, Alexis Marshall no sabía qué hacer. Y unas vacaciones en España le hicieron ver que tenía que abrir nuevos horizontes y salir de su país natal con destino a Sevilla.

"Por primera vez, empecé a plantearme seriamente dejar mi trabajo, mudarme a España y trabajar como autónoma desde el extranjero. Cuando mi pareja accedió a intentarlo, me lancé de lleno", ha explicado la joven periodista en un artículo en Business Insider.

Llegó a Sevilla con un programa de enseñanza por el que cobraba 800 euros al mes

Sin embargo, los inicios en la ciudad hispalense no fueron nada fáciles. "Mi pareja y yo nos mudamos oficialmente a España en otoño de 2024, y la transición ha sido difícil. Vine con un programa de enseñanza, ganando unos míseros 800 euros al mes, y mi visado no me permitía aceptar ningún otro trabajo a tiempo parcial", ha detallado Alexis Marshall.

"Al cabo de un tiempo, pude cambiar mi visado e incluso volver a trabajar en mi antigua emisora como editora suplente, pero es un recorte salarial y está muy lejos de la estabilidad que antes daba por sentada. Sigo gastando mis ahorros", ha añadido la joven.

Ante esa delicada situación desde el punto de vista económico, Alexis Marshall ha expresado que "aunque tenemos pensado quedarnos más tiempo, no estoy 100% segura de que la mudanza haya valido la pena".

En ese sentido, la periodista ha añadido que "sigo sin estar segura de si mudarme aquí fue la decisión 'correcta'. Creo que nunca lo sabré con certeza. Sin embargo, este cambio me ha enseñado una lección muy importante: está bien cambiar de opinión".

En cualquier caso, la joven ha subrayado que "ya sea dentro de un año o de una década, volver a EEUU no será admitir que hemos fracasado. La única forma de saber con certeza si nos gustaba vivir aquí era intentarlo".