Más de 50 incendios activos en Cantabria y Asturias obligan a activar la preemergencia
Más de 50 incendios activos en Cantabria y Asturias obligan a activar la preemergencia

Ambas comunidades refuerzan sus operativos ante el riesgo de que se declaren nuevos fuegos y no descartan la intervención de la UME.

Vista de un incendio forestal en la montaña cántabra, este martes desde Santander.
Vista de un incendio forestal en la montaña cántabra, este martes desde Santander.EFE/ Pedro Puente Hoyos.

La madrugada deja una imagen dura y preocupante en el norte de España. Un total de 53 incendios forestales permanecen activos en Cantabria y Asturias, lo que ha obligado a ambos gobiernos autonómicos a activar fases de preemergencia ante la posibilidad de que se originen nuevos focos.

La situación es especialmente delicada en Cantabria, donde se contabilizan 33 incendios activos. Según los datos facilitados por el servicio de emergencias a última hora del martes, los fuegos se reparten por numerosos municipios, con especial incidencia en Vega de Pas, donde se registran cinco focos.

También hay incendios en otros lugares como Arenas de Iguña, Saro, Luena, Cayón, Ruente, Los Corrales, Miera, Soba, San Roque de Riomiera, Liérganes, Herrerías, Cabuérniga, Villacarriedo, Lamasón, Selaya, Molledo, Santiurde de Reinosa y Anievas.

Cantabria activa el nivel dos

El Gobierno cántabro ha anunciado que a partir de las 7:00 horas activará el nivel dos del operativo de lucha contra incendios forestales en toda la comunidad. Este nivel contempla la posibilidad de solicitar medios estatales si la evolución lo requiere, incluida la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Durante la noche, el Operativo de Prevención y Lucha contra Incendios del Ejecutivo regional, formado por técnicos del medio natural, bomberos forestales y personal de la Dirección General de Biodiversidad, ha trabajado con apoyo de los bomberos autonómicos para frenar la expansión de las llamas. En Miera se han logrado controlar tres focos, aunque el balance general sigue siendo complejo.

Asturias activa la fase de emergencia

En el caso de Asturias activa la fase de emergencia, la cifra de incendios activos asciende a 20. El Principado activó a última hora del martes la fase de emergencia en situación uno del Plan de Incendios Forestales del Principado (INFOPA), una medida que permite gestionar la situación con medios regionales.

Los fuegos se localizan en los concejos de Quirós, Mieres, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Grandas de Salime, Amieva, Langreo, Piloña, Grado, Laviana, Ibias, San Martín del Rey Aurelio y Cabrales.

Por el momento, la fase activada en Asturias no implica la movilización de recursos estatales, aunque la evolución de las condiciones meteorológicas será determinante en las próximas horas.

El peligro de los posibles nuevos focos

La activación de estas fases responde no solo al número de incendios activos, sino también al riesgo de que se originen nuevos focos en un contexto de condiciones que favorecen la propagación del fuego.

Las autoridades mantienen un seguimiento constante de la evolución de cada incendio y han reforzado los operativos para evitar que los fuegos se extiendan a zonas pobladas o de especial valor natural.

La madrugada ha sido intensa para los equipos de emergencia. Las próximas horas serán clave para comprobar si el despliegue logra estabilizar la situación o si será necesario recurrir a más medios.

El norte peninsular afronta así una jornada marcada por el humo y la vigilancia constante, con decenas de focos activos y el dispositivo en alerta máxima.

