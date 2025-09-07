Un autocar vuelca en Santa Susanna (Barcelona) con decenas de pasajeros a bordo, dos de ellos graves

Un autocar en el que viajaban unos 60 turistas ha volcado y se ha salido de la carretera cuando circulaba por la autopista C-32 a la altura de Santa Susanna (Barcelona), aunque la gran mayoría de viajeros ha salido del vehículo por su propio pie, según los Bomberos de la Generalitat de Cataluña.

El accidente, según fuentes del Servicio Catalán de Tráfico y de los Bomberos, ha ocurrido sobre las doce del mediodía en el kilómetro 127,7 de la citada C-32, autopista por la que solo se puede circular por un carril en sentido Barcelona debido a este siniestro.

Los Bomberos han informado de que la mayoría de los pasajeros han salido sin ayuda del autocar, que se ha salido de la vía y ha ido a parar a un talud, en el que permanecen los turistas que viajaban en el mismo.

En el lugar del accidente trabajan este mediodía, además de efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, los efectivos de catorce dotaciones de los Bomberos, quienes están inspeccionando el interior del autocar para comprobar que no ha quedado nadie atrapado dentro.

Protección Civil, por su parte, ha puesto en prealerta el plan PROCICAT por ese accidente. Según los primeros datos que ha trasladado el servicio de emergencias de Cataluña, hay 53 personas atendidas, dos están en estado grave y han sido trasladados al Hospital Universitario Hermanos Trias y Pujol.

También ha sido trasladado al Hospital de Mataró una persona, con un cuadro menos grave, y el resto de los pasajeros han resultado leves. Hasta el lugar se han desplazado 5 ambulancias, un helicóptero medicalizado y un equipo conjunto del servicio de emergencias de la Generalitat. También se ha puesto en marcha un punto de apoyo psicológico del SEM en el Polideportivo La Pineda.