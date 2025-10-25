Un bar deja a todos sin palabras con los requisitos mínimos de su anuncio: "Se busca humano"

En ocasiones, buscar personal nuevo puede convertirse en toda una odisea. Por ello, no es de extrañar, que ante las dificultades, algunos establecimientos busquen nuevos métodos para llamar la atención de posibles candidatos.

Es lo que decidió el dueño de Caffe da Mery, situado en Bregnano, en la provincia de Como, en Italia, quien ha decidido tirar del humor en un anuncio para buscar nuevo personal para su establecimiento.

"Buscamos a una persona (prácticamente) para unirse a nuestro equipo de bar. No nos importa la edad o experiencia. Solo las ganas de aprender", se puede leer en el anuncio colocado en la entrada del local. Los requisitos, según continua, son distinguir un capuchino de un machiato, sonreír antes incluso de la primera taza de café y "no ser extraterrestre ('¡ya lo he probado!')".

"Si eres tú, preséntate. Si conoces a alguien, envíanoslo", agrega finalmente Marco, el firmante del anuncio, que también ofrece su teléfono de contacto. El anuncio ha sido compartido en el grupo de Facebook Sei di Bregnano el pasado 15 de octubre.

Consejos para buscar personal

A la hora de buscar personal es importante tener algunas consideraciones previas. Algunas de ellas son definir tus objetivos profesionales, utilizar diferentes canales para publicar las ofertas, como redes sociales o portales de empleo, o crear una estrategia de búsqueda organizada.

Además, es crucial optimizar el proceso de selección mediante el uso de tecnología y de entrevistas estructuradas. Finalmente, otro de los consejos es realizar, si es posible, alguna prueba práctica o evaluación que examine a los candidatos.