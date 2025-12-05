Una familia compra la casa de sus sueños pero no contaban con el plan del vecino: llevan dos años 'encerrados' y el Tribunal tarda en responder

¿Te imaginas comprar la casa de tus sueños y que un vecino te impida el paso a la vivienda? Ello es lo que le está ocurriendo desde hace dos años a los Mietzner, una familia alemana.

Robert Mietzner y su esposa Jasmin adquirieron un inmueble en una zona tranquila junto a un bosque del municipio alemán de Münchehofe. Allí, a priori, pensaban que sería el lugar ideal para que sus dos hijos (de 12 y 9 años) desarrollaran sus vidas.

Sin embargo, todo se torció cuando al poco tiempo de instalarse en la casa, el dueño de un pequeño camino de tierra que lleva hasta la vivienda decidió construir una barrera a la entrada del sendero.

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán Berliner Zeitung, el individuo ha asegurado la barrera con un candado y ha colocado un cartel en el que se puede leer "prohibido el paso. Los padres son responsables de sus hijos".

Los Mietzner, al encontrarse 'encerrados' en su propio inmueble, han presentado una demanda contra la instalación de la barrera ante el Tribunal Regional de Cottbus. Lo que la familia exige es un derecho de paso al estar situada la propiedad más allá de la barrera.

Aunque esperaban que la respuesta judicial fuera veloz y que se dictara sentencia en una audiencia pública que tuvo lugar recientemente, el Tribunal Regional de Cottbus ha decidido no emitir su fallo hasta, como mínimo, febrero de 2026. A ello hay que añadir que los intentos para llegar a un acuerdo entre ambas partes no han dado resultado.

Además, el juez del Tribunal Regional de Cottbus ha destacado que el proceso ante él se trata de "una simple formalidad" y que el caso requerirá una decisión definitiva por parte del máximo tribunal.

Respecto a los motivos de la instalación de esa barrera en el camino, el alcalde de Münchehofe, Ralf Irmscher, ha explicado que el dueño del sendero trabaja como agente inmobiliario y quería participar en la venta de la casa. Pero los antiguos residentes realizaron la operación a través de unos conocidos, por lo que el agente inmobiliario se quedó sin comisión y ahora quiere vengarse de los nuevos dueños de la vivienda.