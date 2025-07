Un chef de renombre limpia su ático y tropieza con unos papeles de hace 50 años que ocultan recetas proféticas

Morten Nielsen, también conocido como Morten Kok, estaba limpiando su ático y tropezó con unos papeles de hace 50 años que ocultaban unas recetas proféticas y que le llevaron al éxito.

"Eso es parte de hacerse mayor. Uno se aferra más al pasado", asegura al medio TV2DNord, al hablar de los papeles. Consiguió leer recetas que había escrito cuando era un niño.

Esas recetas no las había visto durante 20 años, pero al limpiar la casa se las encontró y alucinó en colores. "Es muy auténtico y es genial verlo. También he intentado ilustrar lo que se debe hacer, aunque no se me da muy bien dibujar", ha razonado.

Al preguntarle si está usando las recetas en la actualidad, ha reconocido que "no en ese sentido". "Pero es divertidísimo verlo, y además te inspira de nuevo. Te dan ganas de hacerlo y de que forme parte del menú", ha señalado.

El galardonado chef ha logrado cumplir un sueño que tenía desde pequeño. "Es muy bonito poder recordar una vida en la que te permitieron hacer las cosas que querías y soñabas", ha explicado.

Tras el éxito de su restaurante Mortens Kro, en Aalborg, Dinamarca, ha reconocido que esas recetas formarán parte de la decoración del restaurante para dar a conocer dónde empezó todo.