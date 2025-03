Un comandante ucraniano lanza dura advertencia sobre esta arma: "Ningún ejército de la OTAN está preparado"

Un comandante de la fuerza de sistemas no tripulados de Ucrania, Vadym Suharevskyi, ha afirmado que la OTAN no está preparada para la guerra moderna de drones. El soldado ha advertido de esto en una entrevista con Reuters.

En sus declaraciones, recogidas por el medio finés Ilta Sanomat, el ucraniano habló de "los pasos agigantados dados en la guerra" gracias a estos vehículos aéreos no tripulados (UAV). Pero dice que, "basándome en lo que he visto y he oído, ningún ejército de la OTAN está listo para resistir el bombardeo de aviones no tripulados".

Según él, la OTAN "debería entender los beneficios económicos de los drones". "Son mucho más baratos de producir que las armas convencionales", afirma. "Es solo matemática básica, ¿Cuánto cuesta un misil que derriba un dron Shahed de fabricación iraní? ¿Y cuánto cuesta usar un barco, un avión y un sistema de defensa aérea para derribarlos?".

De acuerdo a los datos difundidos en el medio, los precios de los drones de largo alcance "pueden ser de miles de dólares, aunque los Shaheds, cuestan decenas de miles de dólares". En cuanto a los precios de los misiles antiaéreos, pueden estar en las seis o siete cifras. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, han producido "alrededor de 2,2 millones de drones FPV y unos 100.000 drones de largo alcance más grandes durante el año pasado".

"En este momento, incluso el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania dice que más del 60% de los objetivos son destruidos por drones", concluye la publicación. "La única pregunta es cómo evolucionarán las tácticas de uso y el aspecto tecnológico después de eso".