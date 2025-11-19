Un conocido farmacéutico da una sonada respuesta a Miguel Bosé por sus palabras sobre la gripe aviar

Guillermo Martín, graduado en Farmacia por la Universidad de Salamanca que ganó gran popularidad en las redes sociales con el alias de Farmacia Enfurecida, ha dado una sonada respuesta a Miguel Bosé por unas declaraciones que éste ha hecho sobre la gripe aviar.

El artista ha hablado de este asunto tras conocer que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decretado el confinamiento de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España, con el fin de reforzar las medidas preventivas frente a la gripe aviar ante el aumento del riesgo de expansión de esta enfermedad.

En un mensaje en la red social X, el antiguo Twitter, Bosé ha escrito en mayúsculas: "El caso es seguir tocando los cojones... Una gallina no tiene gripe y la posibilidad de que se dé una zoonosis es tan remota o más como que los que mismos de siempre dejen de inventar fraudes y restricciones, reglas y mandatos para hacerle la vida más imposible aún a los españoles, a quienes odian y quieren someter".

"Despertad, gente!!! Despertad y activad la rebeldía. Desterrad el miedo, que no hay razones para tenerlo. Decid no!! Basta ya!!!", ha añadido Bosé, que en la pandemia ya fue objetivo de críticas por su posicionamiento sobre el virus y las vacunas. Por ejemplo, afirmó que el SARS-CoV-2 ha sido creado como excusa para vacunar a la población mundial e implantarle "microchips o ‘nanobots’ con el solo fin de controlarla".

"De experto en pollos a experto en gallinas"

Tras ver el mensaje de Bosé, Guillermo Martín ha sentenciado con una sola frase: "Ha pasado de experto en pollos a experto en gallinas".

Mientras, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante las medidas adoptadas por el Gobierno, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad a los consumidores y transmitirles que ya las granjas que tenían contacto con el exterior habían tomado medidas de bioseguridad, confinando a sus aves, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria explica que la influenza aviar es una enfermedad que ha adoptado un carácter endémico en las aves silvestres, por lo que ya se habían tomado medidas con anterioridad para reducir el contacto con estas que, actualmente, se acentúa por la migración.