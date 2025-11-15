Europa se protege frente a la gripe aviar mientras los biólogos apuntan a que ya se puede considerar "endémica" en España

Un tubo de ensayo con un análisis de sangre para detectar la influenza aviar H5N1 con una gallina de fondo.

Europa se está blindando contra la gripe aviar, que además ha dejado de ser una amenaza estacional para convertirse en un problema que permanece, muta y regresa cuando menos se le espera. Varios biólogos consultados por EFE afirman de hechoque podría ser ya considerada "una enfermedad endémica en España" porque "hay registro de casos durante todo el año", con picos de contagios fuera de la época migratoria que "evidencian una permanencia de la enfermedad".

El panorama, por tanto, es complejo: los virus no descansan, las aves migratorias cambian sus comportamientos y el clima hace que surjan brotes en momentos antes impensables. El resultado es un mapa epidemiológico en movimiento constante que exige medidas, vigilancia y, como ya ocurre en varios países europeos, confinamientos preventivos.

Migraciones alteradas y un virus que se adapta

El biólogo de SEO/BirdLife, Jorge Orueta, recuerda uno de los episodios recientes que más inquietud generó. El foco del virus H5N1 detectado en agosto en Vizcaya, en una gaviota, que obligó al sacrificio preventivo de otras 17 aves que habían estado en contacto con ella. Un brote veraniego, fuera del patrón tradicional, que enciende las alarmas entre los expertos.

Orueta matiza que "no se puede decir si el cambio climático aumenta o disminuye (el número de casos), pero desde luego que cambia los patrones de emigración" de las aves. Ese cambio implica también nuevas interacciones entre especies que antes no coincidían y que ahora comparten rutas, humedales o fuentes de alimento. "Algunas especies que antes no coincidían, ahora lo hacen y eso puede generar encuentros que propician contagios y brotes en momentos en los que antes no ocurrían", añade.

Además, el clima afecta directamente a la supervivencia del propio virus. Según Orueta, es posible comprobar "una relación positiva entre las precipitaciones invernales y el incremento de probabilidad en su aparición y supervivencia". Más humedad, más resistencia del virus, más riesgo.

La pérdida de humedales es otro punto clave en esta ecuación epidemiológica. Marcelino Cardalliaguet, delegado de SEO/BirdLife en Extremadura, coincide en que sí hay alteraciones en la migración, aunque insiste en que de momento "no hay evidencia de que la gripe aviar esté influenciada por el cambio climático" de forma directa. Lo que sí certifica es que los desplazamientos de las aves están cambiando y que esas modificaciones tienen consecuencias.

Con menos humedales disponibles, explica, los animales se concentran "un poco más de lo normal", lo que aumenta la probabilidad de contagio. Una densidad mayor en espacios reducidos es caldo de cultivo para la transmisión del virus.

Confinamientos y medidas preventivas que dividen opiniones

Ante el incremento de contagios, el Gobierno español ordenó el pasado jueves confinar todas las aves de corral criadas al aire libre, una medida que amplía el encierro ya aplicado a 1.200 municipios de especial riesgo. La decisión busca frenar la exposición a las aves silvestres infectadas.

Orueta considera que esta restricción es "positiva" y recuerda que en otras ocasiones se ha aplicado con eficacia. El virus se transmite principalmente por contacto directo (heces, secreciones respiratorias, plumas contaminadas), por lo que recomienda evitar que las aves compartan bebederos y separar especialmente a las anátidas de pavos y pollos, mucho más sensibles.

Sin embargo, no todos están satisfechos con esta medida de aislamiento. La Fundación Igualdad Animal lo ha calificado de "confinamiento masivo" y cuestiona su efectividad. Considera que "no resuelve el problema sino que lo agrava", y que la evidencia científica indica que la gripe aviar "está ligada al modelo intensivo de producción".

Por ello, desde la institución consideran que encerrar a las aves es "una opción desproporcionada" que penaliza a los sistemas que habían invertido en bienestar animal, como las granjas sin jaulas o con acceso al exterior.

Europa, entre la vigilancia y el encierro

El avance de la gripe aviar ha activado medidas contundentes en toda la Unión Europea. España y Portugal han decretado confinamientos en los últimos días, mientras que Bélgica y Países Bajos lo hicieron semanas antes. La GAAP, gripe aviar de alta patogenicidad, genera pérdidas millonarias y altera el comercio avícola, por lo que los países optan por restricciones para evitar una expansión mayor.

Bélgica mantiene desde octubre la obligación de encerrar todas las aves comerciales y alimentar y dar agua en interiores, con unos 140.000 animales ya sacrificados. En los Países Bajos, los brotes en granjas han obligado a sacrificar más de 469.000 aves este otoño. Desde mediados de octubre, todas las aves deben mantenerse en interiores y se exige un estricto protocolo de transporte.

En Alemania, algunas administraciones locales han aplicado confinamientos, aunque ningún estado federal ha ordenado un encierro general. Polonia, uno de los mayores productores europeos, suma más de cien brotes este otoño y ha tenido que sacrificar 11,5 millones de aves. La Comisión Europea ya ha aceptado medidas extraordinarias para frenar la situación.

Francia, por su parte, elevó su nivel de riesgo y obliga desde octubre a mantener a cubierto las explotaciones de más de 50 aves, con alimento y agua protegidos para evitar el contacto con migratorias.

Un mercado tensionado y un producto al alza

Los brotes no solo afectan a las aves y al sector ganadero, sino que también tensan el bolsillo de los consumidores. El precio del huevo sigue aumentando en España: un 22,5% más que hace un año y un 5,1% solo en el último mes, convirtiéndose en el alimento básico que más se ha encarecido.

En Europa la situación es similar: Portugal registra un incremento del 30,4 %; Polonia, del 18 %; Países Bajos, del 7,6 %; Bélgica, del 5,9 %; Alemania, del 3,1 %; Francia, del 1,6 %.

Con un virus que persiste, migraciones alteradas, humedales menguantes y un mercado en tensión, España y Europa se enfrentan a un escenario en el que la gripe aviar ya no es un visitante estacional, sino un vecino difícil de desalojar. Las medidas se endurecen, el debate se intensifica y, mientras tanto, el mapa epidemiológico sigue reconfigurándose.