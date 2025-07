Un estudiante salta por la ventana del baño por miedo, acude la alcaldesa y descubre las clases en la oscuridad

Un estudiante se quedó encerrado en el baño de su instituto N. D'Arco en Prabi (Italia) y, abrumado por la ansiedad, se vio obligado a saltar por la ventana del espacio al no encontrar otra salida después de que la puerta se atrancara. Más allá del susto fuerte, dado que la altura desde el suelo no era excesiva, el joven no sufrió ninguna lesión, pero el hecho ha puesto la guinda a una serie de problemas que afectan a las escuelas de Arcese y, particularmente, a la nueva ampliación del centro escolar por la concejala y expresidenta de la consulta, Paola Arcese.

La situación se puso de manifiesto en un turno de preguntas en una de las últimas reuniones del ayuntamiento, en la que Arcese pidió explicaciones sobre los problemas en las instalaciones del instituto: “Hay mucho mantenimiento por hacer en una estructura que debería ser nueva. Las persianas venecianas no están subidas y durante mucho tiempo tuvimos la clase en penumbra”.

La alcaldesa, Arianna Fiorio, ha señalado la difícil problemática, para la cual ha elaborado una lista de intervenciones además de un ajuste presupuestario para cubrir los costes de mantenimiento más urgentes: "El 3 de junio me reuní con el director y me enteré de una situación bastante grave", afirma Fiorio. Asimismo, sostiene que ya se ha mantenido una reunión con las oficinas pertinentes para determinar los temas que necesitan más o menos prisa de cara a una solución.

En la enumeración se detallan los dos techos de las escuelas Romarzollo y Segantini, además de los problemas de la escuela secundaria y una serie de proyectos de mantenimiento. Sumado a ello, ha manifestado que la prioridad es la seguridad de los niños, ofreciéndoles lugares bien mantenidos. Han acordado prioridades con el director, señalando además la falta de presupuesto y proponiendo una variante para repintar el interior de la escuela secundaria y acabar el parque anexo.

