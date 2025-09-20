Un estudiante universitario mezcla una serie de líquidos y desafía sin querer las leyes de la termodinámica 

Anthony Raykh, estudiante de posgrado en la Universidad de Massachusetts Amherst, ha logrado un hallazgo que parece desafiar algunas de las leyes más conocidas de la termodinámica. Su experimento, publicado en Nature Physics, muestra cómo líquidos normalmente inmiscibles —como aceite y agua— se comportan de manera inesperada cuando se introducen partículas de níquel magnetizadas.

En condiciones habituales, los líquidos inmiscibles forman una emulsión: al agitarse, los componentes se mezclan temporalmente, como ocurre con el aderezo italiano que se separa y necesita agitarse antes de verterlo sobre la ensalada. La termodinámica predice cómo estas mezclas se comportan y cómo interactúan sus distintos componentes, un principio que parecía inmutable hasta ahora.

Sin embargo, en el laboratorio de Amherst, Raykh observó que al añadir partículas de níquel con fuerte magnetización, los líquidos no se mezclaban como se esperaba. En lugar de formar una emulsión normal, adoptaron estructuras que los investigadores describen como una “urna griega”. Sorprendentemente, ni siquiera agitar la mezcla alteraba la forma que tomaban los líquidos.

El hallazgo fue posible gracias a la colaboración con científicos de las universidades de Syracuse y Tufts. Observando las nanopartículas de níquel en la frontera entre el agua y el aceite, los investigadores pudieron analizar cómo la fuerte magnetización interfería en el proceso de ensamblaje, bloqueando la emulsión clásica que hasta ahora estaba bien descrita por la física.

Los expertos señalan que este fenómeno ofrece una visión inédita de cómo se ensamblan los líquidos y cómo interactúan a nivel nanométrico. Aunque por ahora no tiene aplicaciones prácticas, el descubrimiento podría ampliar la comprensión de la física de partículas y abrir nuevas líneas de investigación sobre materiales bajo condiciones extremas.

Raykh subraya que este estado nunca antes documentado no altera las leyes fundamentales de la termodinámica, pero sí muestra cómo se pueden observar comportamientos fuera de lo común en sistemas controlados. La combinación de magnetismo intenso y líquidos inmiscibles revela que incluso procesos aparentemente sencillos pueden comportarse de manera inesperada.

Este experimento recuerda que la física todavía puede sorprendernos en el laboratorio, y que los fenómenos cotidianos, como mezclar aceite y agua, pueden esconder secretos aún por descubrir cuando se aplican nuevas tecnologías y enfoques creativos.