El presidente ruso, Vladímir Putin, durante su visita a la Universidad Técnica Naval Estatal de San Petersburgo, el 27 de junio de 2025.

Europa quiere "borrar la sonrisa de la cara de Vladímir Putin". Un experto señala en el diario británico The Mirror, que los miembros de la OTAN necesitan lanzar una respuesta al último ataque con drones perpetrado por el Kremlin en cielo polaco. Este miércoles, unos 19 vehículos no tripulados irrumpieron en el espacio aéreo de ese país, aunque que fueron rápidamente destruidos.

En declaraciones recogidas por el medio, el profesor Anthony Glees, un reconocido experto en asuntos de Defensa y seguridad europeos, asegura que Europa se encuentra en una de las semanas más peligrosas desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, "cuando Adolf Hitler organizó un ataque similar contra Varsovia". Por el momento, Polonia ha activado el artículo 4 de la Alianza.

"No creo que haya habido una semana más peligrosa en la historia mundial desde septiembre de 1939, cuando comenzó una guerra por un ataque no provocado a Polonia por parte de Hitler al unísono de Stalin", explica en conversación con el periódico. Al ser preguntado por una posible guerra mundial, el profesor de la Universidad de Buckingham reconoce que "es difícil que ocurra de la noche a la mañana", "pero solo un completo idiota podría dejar de ver la dirección de todo esto".

Asimismo, asevera que "a menos que Rusia sigue en esta línea, una guerra mundial es tan inevitable como la noche sigue al día". "Puede que no comience mañana, aunque podría estar a punto de estallar en los próximos días. Y nadie debería hacerse ilusiones de que sucederá si Putin no se detiene en seco", continúa.

"Seamos muy claros al respecto", concluye. "Vemos a un presidente de Estados Unidos, en teoría el hombre más poderoso del mundo, que está comprometido a poner fin a todas las guerras. Pero no está dispuesto o es incapaz de contener a un adversario como Rusia, o incluso a un aliado como Israel", señalando la falta de liderazgo occidental.