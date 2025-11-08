Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un fallecido y nueve heridos, tres de ellos graves, por un golpe del mar en el Puerto de la Cruz (Tenerife)
Todos los heridos han sido trasladados a diferentes centros sanitarios. 

Un trabajador del Summa 112 junto a la ambulancia.RRF

Al menos una mujer ha fallecido, mientras que otras nueve personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, por un golpe de mar en el Puerto de la Cruz (Tenerife), según ha podido confirmar el Centro de Coordinador de Seguridad y Emergencias 112 Canarias (Cecoes 112). 

Todos los heridos han sido trasladados a diferentes centros sanitarios después de que los servicios de emergencia recibiesen un aviso sobre las 15:00 horas de que varias personas habían caído al agua después de un golpe de mar. 

Las autoridades que estaban en la zona salvaron a los afectados del agua y el cuerpo local de seguridad comprobó que una de las afectadas se encontraba en parada cardiorrespiratoria, motivo por el cual comenzaron a practicarle maniobras de reanimación, aunque sin éxito, confirmándose su fallecimiento. 

