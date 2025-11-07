Arrestan al entrenador de un equipo de fútbol femenino de Tenerife por acoso sexual a menores

La Guardia Civil ha detenido en Tenerife un hombre de 47 años acusado de acosar sexualmente a varias menores de entre 14 y 17 años que pertenecían al equipo de fútbol femenino al que entrenaba.

En un comunicado, la comandancia de Santa Cruz de Tenerife detalla que el acusado enviaba mensajes de texto "fuera de tono" a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea y también aprovechaba los entrenamientos y partidos para hacerles insinuaciones de carácter sexual.

Hasta el momento, son varias las menores de edad afectadas, si bien la Guardia Civil no descarta la existencia de más víctimas, ya que el detenido llevaba varios años relacionado con la entidad deportiva y siempre en la sección de fútbol femenino, aunque esta temporada era la primera que ejercía las funciones de entrenador.

El supuesto 'modus operandi' fue descubierto en escasos días

El Equipo de Mujer y Menor (Emume) de la Policía Judicial de la comandancia de Santa Cruz de Tenerife fueron los encargados de llevar a cabo la investigación. Tras la realización de diversas averiguaciones, consiguieron en escasos días obtener los indicios y pruebas necesarios para desvelar 'el modus operandi' utilizado por el acusado. Los agentes procedieron a la identificación, localización y detención del entrenador, que ya ha sido puesto a disposición de judicial.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

