Un arquitecto de interiores de lujo lo dejó todo para cultivar en un invernadero: "Un cliente me pidió que le diseñara un jardín con manzanos… pero sin manzanas"

A veces, la vida obliga a hacer una pausa y preguntarse si el camino que uno ha recorrido sigue siendo el correcto. Hay decisiones que parecen difíciles de entender desde fuera, como renunciar a una carrera de éxito, pero que nacen de la necesidad de recuperar la ilusión, encontrar un propósito y volver a sentirse en paz. Y es que en ocasiones el mayor éxito no está en llegar más lejos, sino en encontrar el lugar donde uno realmente quiere estar.

Eso fue precisamente lo que llevó a Jos Bogaarts a cambiar por completo su vida. Después de años dedicándose al diseño de interiores de lujo para clientes de alto poder adquisitivo, el arquitecto neerlandés decidió dejar atrás una carrera de éxito para empezar de cero en un viejo invernadero. La decisión llegó tras un encargo tan insólito que le sirvió como señal definitiva de que necesitaba tomar otro rumbo.

Había visto cómo cocinas prácticamente nuevas eran demolidas por un simple cambio de gustos, pero hubo una petición que terminó de abrirle los ojos. "Un cliente me pidió que le diseñara un jardín con manzanos… pero sin manzanas", recuerda en declaraciones recogidas por De Gelderlander. Aquella exigencia, nacida únicamente por motivos estéticos, le hizo comprender que ya no se sentía identificado con un mundo que daba más importancia a la apariencia que a la esencia.

“Es como viajar en el tiempo aquí”

Poco después renunció a su estudio de diseño, pero el cambio no fue sencillo ni mucho menos inmediato. “Ya no estaba contento con lo que hacía, entonces ya no podía crear nada bonito”, reconoce. Tras cerrar esa etapa sufrió un grave agotamiento que se prolongó durante cerca de dos años. Sin fuerzas para trabajar, encontró refugio en la lectura y comenzó a devorar libros sobre horticultura, plantas y agricultura sostenible.

Esta afición acabó transformándose con el paso de los meses en un nuevo proyecto de vida. En la granja terapéutica Tokhok le ofrecieron utilizar gratuitamente un antiguo invernadero abandonado que estaba completamente invadido por zarzas y moreras. Con la ayuda de varios voluntarios recuperó el espacio y lo convirtió en un pequeño ecosistema donde conviven plantas comestibles, flores, hierbas aromáticas e insectos.

Las verduras y plantas que obtienen se venden prácticamente al precio de supermercado para cubrir gastos, mientras que el verdadero valor del proyecto reside en crear un espacio donde vecinos y voluntarios puedan encontrarse, aprender y compartir tiempo en contacto con la naturaleza. También participa en la iniciativa ‘Héérlijk van Hier’, que promueve aumentar la presencia de productos locales y sostenibles en los comercios neerlandeses antes de 2035.

Hoy, rodeado de flores y cultivos, Jos asegura que no echa de menos los proyectos millonarios ni los interiores de lujo. “Es precioso, ¿verdad? Es como viajar en el tiempo aquí”, asegura mientras contempla el paisaje desde su viejo invernadero. Un destino muy distinto al que imaginó cuando diseñaba casas de ensueño, pero que, según reconoce, le ha devuelto la tranquilidad que había perdido.