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Laure, arquitecta del Estado durante 30 años, lo dejó todo para vivir de la artesanía: "Llevo seis años viviendo mi mejor vida"
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Laure, arquitecta del Estado durante 30 años, lo dejó todo para vivir de la artesanía: "Llevo seis años viviendo mi mejor vida"

Cambió despachos y proyectos urbanísticos por ovillos de lana y talleres.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de una arquitecta sosteniendo un mapa y otra de una artesana trabajando con lana
Cambió los despachos de arquitectura por los ovillos de lana y la artesanía.Getty Images

Hay quienes pasan toda una vida soñando con dedicarse a lo que realmente les hace felices, pero no todos se atreven a dar el paso. Cambiar de rumbo nunca es fácil, sobre todo cuando se deja atrás una carrera estable construida durante años. Sin embargo, a veces basta con escuchar esa inquietud que lleva tanto tiempo esperando para descubrir que empezar de nuevo puede ser la mejor decisión de todas.

Eso fue precisamente lo que hizo Laure Vie que, tras pasar 30 años como arquitecta del Estado en Francia, con una trayectoria ligada al urbanismo, la vivienda y la administración pública, decidió dejar atrás la seguridad de su profesión para dedicarse por completo a la artesanía, una pasión que la había acompañado desde niña. Cambió despachos, reuniones y proyectos urbanísticos por ovillos de lana, muebles antiguos y talleres de creación artesanal.

Desde su casa de Gardouch, en el sur de Francia, asegura que no cambiaría su decisión por nada "Llevo seis años viviendo mi mejor vida", asegura en declaraciones recogidas por Actu.fr. Entre piezas de ganchillo, marquetería de paja, restauración de muebles, acolchados, bordados y objetos decorativos hechos a mano, Laure ha transformado su hogar en un taller permanente desde el que también impulsa su propio negocio artesanal, abierto en 2021.

“No me arrepiento de nada”

La pasión por crear la acompaña desde la infancia. Siempre sintió una fuerte atracción por las disciplinas artísticas, desde la danza hasta la música, aunque las expectativas familiares la llevaron a escoger una profesión más estable. Tras graduarse en bachillerato, eligió arquitectura. "Fue un buen término medio entre las expectativas de mis padres y mi atracción por las artes", recuerda, mientras cuenta que fue entonces cuando inició una larga trayectoria en la administración pública francesa.

Durante esos 30 años ocupó diferentes responsabilidades en organismos públicos. Aunque disfrutaba de su profesión, nunca abandonó su faceta creativa. Con el paso del tiempo empezó a imaginar una segunda vida dedicada por completo a las artes manuales. En 2020, coincidiendo con la jubilación de su pareja, decidió abandonar la seguridad de la función pública para convertir su afición en su modo de vida.

Hoy dedica sus jornadas a diseñar y fabricar piezas únicas, muchas de ellas elaboradas con materiales recuperados a los que da una segunda oportunidad. “No me arrepiento de nada. Si hoy puedo vivir mi pasión, también es gracias a los treinta años que la precedieron”, concluye, orgullosa del camino recorrido y convencida de que nunca es tarde para empezar de nuevo cuando se trata de hacer aquello que realmente te hace feliz.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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