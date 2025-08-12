Un hombre desaparece en el páramo durante 9 días y le rescatan con el gesto más ingenioso de barro y palo

Nueve días sin comida, bebiendo agua turbia de charcas y sobreviviendo como podía. Así fue la odisea de Andrew Barber, un hombre de 39 años de Columbia Británica que ha logrado ser rescatado en una zona remota de Canadá gracias a que un helicóptero localizó un mensaje de socorro escrito en una roca.

Encontraron a Barber a más de 580 kilómetros al norte de Vancouver, junto a un lago y a unos cinco kilómetros de su vehículo, que se había averiado en una pista forestal. Un helicóptero policial detectó primero el coche y, poco después, encontró al hombre junto a un refugio improvisado y la palabra “HELP” ("AYUDA") escrita con barro sobre la piedra.

El protagonista de nuestra historia presentaba una herida en la pierna derecha y una deshidratación grave. “Tenía serias dificultades para mantenerse en pie”, explicó Bob Zimmerman, presidente del grupo de rescate Quesnel Search and Rescue (a través de Express), que reconoció: “No creo que hubiera aguantado otras 24 horas sin que le encontráramos”.

Durante su tiempo perdido, Barber no tuvo acceso a alimentos y, según el sargento Brad McKinnon de la Policía Montada de Williams Lake, “masticó lo que pudo encontrar” para no desfallecer. “Literalmente estaba sorbiendo agua sucia de charca para hidratarse. El cuerpo humano puede aguantar mucho sin comer, pero el agua es otra historia”, advirtió.

El grupo de voluntarios que participó en la búsqueda destacó que el hallazgo fue fruto de “innumerables horas en tierra y aire, utilizando todos los recursos y tecnologías a nuestro alcance”. Tras su rescate, Barber fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano, donde recibió atención médica antes de ser dado de alta.