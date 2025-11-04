Un incendio afecta al restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca, en Girona

Imagen de los bomberos de una de las zonas del restaurante Mas Marroch de los hermanos Roca en Vilablareix, que ha sido afectado por un incendio.

Un incendio declarado hacia las 4.30 horas de esta madrugada afecta al restaurante Mas Marroch, de los hermanos Roca, en la localidad gerundense de Vilablareix.

Los Bomberos de la Generalitat, que han desplazado una decena de dotaciones hasta el lugar, han dado por estabilizado el incendio a las 7.00 horas, han informado en su perfil de X.

El incendio, que no ha provocado heridos, ha destruido completamente una gran cúpula de madera de este restaurante y los Bomberos se centran ahora en la protección de la antigua masía que alberga el establecimiento.

Una masía gótica del s. XV rodeada de jardines centenarios

Mas Marroch es una masía gótica del siglo XV situada a las afueras de Girona, rodeada de jardines centenarios y plantaciones de frutales. Junto a la masía se encuentra un amplio espacio para celebrar banquetes, de nueva construcción, diseñado para integrarse en el histórico entorno.