Un jardinero cae mientras poda en el casoplón de 2,6 millones de euros y le niegan la indemnización de 1,1 millones de euros

Barry Relph, jardinero de 59 años, quedó parapléjico tras caer de una escalera mientras podaba una conífera en la lujosa propiedad de los Meager, valorada en 2,6 millones de euros, en Surrey. El accidente ocurrió en enero de 2021, cuando Relph intentaba proteger la cancha de tenis de la pareja de las aves que se posaban en las ramas y defecaban sobre ella. El impacto de una rama sobre la escalera provocó una caída que le rompió la columna vertebral.

Relph demandó a los propietarios, John y Joanna Meager, por una compensación de 1,1 millones de euros, alegando que contratar a un cirujano de árboles especializado —por apenas "unos cientos de euros"— habría evitado el accidente. Su abogado argumentó que trabajar con árboles es una actividad inherentemente peligrosa que requiere profesionales capacitados, especialmente en propiedades de tal magnitud.

Sin embargo, el Tribunal Superior desestimó la demanda. El juez Andrew Kinnier KC concluyó que Relph y su colega eran trabajadores autónomos que idearon su propio sistema de trabajo, decidieron no contratar a un especialista y aportaron sus propias herramientas. Además, el juez determinó que Relph no era empleado de los Meager, sino que trabajaba de forma independiente y recibía su paga a través de su compañero, quien sí era contratado por la pareja.

La sentencia ha generado debate sobre la precariedad laboral en sectores como la jardinería, donde la línea entre autonomía y desprotección legal puede ser difusa. Aunque el fallo reconoce la tragedia personal de Relph, subraya la importancia de definir claramente las relaciones laborales y las responsabilidades en trabajos de riesgo.