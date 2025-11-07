Un jubilado de Burgos limpia su casa de nidos, llaman a la puerta y es la Guardia Civil con una sanción enorme en mano

Un jubilado de Burgos de 78 años se enfrenta a una sanción por romper un nido. Y es que, al contrario de lo que muchos piensan (o desconocen) este 'pequeño' gesto, además de suponer una ilegalidad, puede generar una multa histórica. La historia comenzó en la comarca de Arlanza, situada en Burgos, cuando un jubilado decidió quitar presuntamente de su propiedad algunos nidos que habían aparecido.

En total, el jubilado, según los agentes del Seprona que se desplazaron hasta el lugar y comprobaron las huellas de barro en el suelo, habría destruido al menos 16 nidos. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción de Lerma, que deberá decidir cuál será la sanción que podría enfrentar esta persona en caso de ser declarado culpable.

Según la normativa española, destruir nidos de especies silvetres de Régimen de Protección Especial, como las golondrinas, aviones comunes o los vencejos, está prohibido, pues tal y como recoge la misma se encuentra prohibido "expresamente matar, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, incluyendo la destrucción de sus nidos, huevos o crías en cualquier fase de su ciclo biológico".

En total, la multa podría oscilar entre los 5.000 euros y los 200.000 euros, según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El caso ha sido destapado por la Guardia Civil, que fue alertada el pasado mes de mayo por un vecino que supuestamente habría visto cómo el hombre habría eliminado algunos de estos nidos de un bloque de viviendas.

Desde el Ayuntamiento de Liédena también alertaron hace unos meses de la prohibición de este tipo de actos, recordando que "si tienes un nido de golondrinas en tu propiedad y necesitas retirarlo, es crucial que primero solicites una autorización a la autoridad competente de medio ambiente y que no lo hagas durante la época de cría."