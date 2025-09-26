Un misterioso hombre aparece en su foto de bodas y cuatro años después descubren de quién se trata

Las bodas suelen ser uno de los días más significativos en la vida de una pareja. No solo representan un antes y un después en la relación, sino que también son recordadas por muchos como “el día más feliz de sus vidas”. Esa importancia conlleva una gran presión: todo debe salir perfecto. Tanto es así, que en algún país se llega al extremo de exigir pruebas de compatibilidad genética antes del matrimonio.

Los novios invierten meses en preparar su gran día, destinando tiempo, esfuerzo y una considerable cantidad de dinero. Contratan profesionales como wedding planners para asegurarse de que cada detalle esté bajo control. Sin embargo, incluso con la mejor planificación, una boda nunca está exenta de polémicas o anécdotas inesperadas. Desde un vestido de novia que juega una mala pasada hasta invitados que rompen el protocolo, siempre hay algo que sorprende.

Un claro ejemplo de ello es lo que vivieron Michelle y John Wylie, quienes tuvieron una boda perfecta en casi todos los sentidos, salvo por un detalle que los intrigó durante cuatro años. Se trataba de la presencia de un misterioso hombre en las fotografías de su enlace.

El invitado desconocido

El 20 de noviembre de 2021, la pareja celebró su boda en el Hotel Carlton de Prestwick. La ceremonia fue impecable, con familiares y amigos reunidos para compartir el momento. Sin embargo, cuando el fotógrafo entregó el álbum, Michelle notó la presencia de un hombre alto, vestido con traje oscuro y con un gesto de evidente confusión.

Ni sus padres, ni amigos, ni siquiera el personal del hotel pudieron dar una explicación. El hombre no figuraba en ninguna lista ni parecía tener vínculo con la pareja. Durante años, la incógnita se convirtió en una especie de misterio familiar, alimentado por todo tipo de teorías, desde que era un intruso hasta que quizá era alguien relacionado con el fotógrafo.

La verdad, cuatro años después

La incógnita se resolvió recientemente gracias a una publicación en redes sociales que pedía ayuda para identificar al extraño. Fue entonces cuando un "detective" de internet se unió a la búsqueda, según ha detallado la BBC. Gracias a él, el hombre misterioso finalmente fue identificado como Andrew Hillhouse.

Andrew relató que llegó con prisas y entró en lo que creía que era la celebración correcta. Incluso vio a un conocido entre los invitados, lo que le hizo confiar en que estaba en el lugar indicado. Todo cambió en el momento en que la novia entró al salón. Según recoge el medio Index “Cuando la vi pensé: ‘Oh no, no es Michaela, ¿qué está pasando aquí?’”, según recoge

Demasiado avergonzado como para marcharse en medio de la ceremonia, decidió quedarse hasta el final, aunque procuró hacerse a un lado para no llamar la atención. “Me senté allí y pensé: deja que esto termine”, confesó.

Del error al reencuentro

El verdadero enlace al que debía acudir se celebraba en otro hotel cercano. Cuando salió por fin, se dirigió al sitio correcto, donde su confusión se convirtió en motivo de risas entre sus conocidos.

Cuatro años más tarde, gracias a la viralización del caso, Andrew se reencontró con Michelle y John, quienes finalmente pudieron poner rostro y nombre al famoso “invitado fantasma” de su boda. “No podía dejar de reírme cuando me lo contó”, dijo la novia.

Andrew, por su parte, se tomó la situación con humor: “Es mucho más fácil colarse en una boda de lo que pensaba. Entré y salí como un asesino, y hasta me llevé una Coca-Cola”.