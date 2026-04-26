"Un mundo que exige lealtad pero no ofrece ninguna": Simon Sinek explica por qué los jóvenes ya no confían en las empresas

El pensador y divulgador Simon Sinek ha analizado en un video de Youtube una situación cada vez más creciente en el mundo laboral: la desconfianza de los jóvenes hacia las empresas.

Según explica, cada persona llega al trabajo con su propia experiencia, que condiciona cómo interpreta lo que ocurre a su alrededor. "Llevamos nuestra propia historia al trabajo y esa historia es como una lente", afirma, subrayando que esa mirada influye en cómo juzgamos a los demás.

Durante años, el camino para progresar era primero demostrar el valor y después pedir una mejora. Sin embargo, ese patrón ha cambiado. "Los jóvenes ahora vienen y dicen: págame más y verás lo que puedo hacer", señala. Una actitud que muchas veces se interpreta como exigencia excesiva, pero que, a su juicio, tiene un origen más profundo.

Sinek insiste en la necesidad de preguntarse de dónde viene ese comportamiento "¿de dónde viene eso?". Para responder, mira a la evolución del mundo empresarial en las últimas décadas, marcado por decisiones centradas en el corto plazo y en la presión por obtener resultados.

En ese contexto, prácticas como los despidos incluso en empresas que funcionan bien se han vuelto habituales. "Empezamos a ver despidos masivos en empresas que son rentables, pero que quieren ser más rentables", explica.

Esa realidad ha influido directamente en cómo los jóvenes perciben el trabajo. Muchos han crecido viendo cómo personas cercanas perdían su empleo sin haber cometido errores. Esto ha debilitado la idea de que el esfuerzo garantiza estabilidad.

"Han crecido en un mundo que exige lealtad pero no ofrece ninguna", afirma. Ante esa falta de seguridad, su forma de actuar cambia. Buscan asegurar beneficios desde el inicio, sin confiar en promesas a largo plazo. Lejos de criticar esta postura, Sinek la considera coherente con el entorno actual. "Es la respuesta correcta para el mundo empresarial en el que vivimos hoy", agrega.

Para el experto, la clave está en la empatía. Entender el origen de esa desconfianza es el primer paso para cambiarla. A partir de ahí, las empresas deben crear entornos donde las personas se sientan seguras, incluso cuando se equivocan o en momentos de dificultad. Solo así, concluye, se podrá reconstruir una relación basada en la confianza y no en el miedo.