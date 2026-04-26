El uso de misiles y diversos tipos de vehículos aéreos no tripulados se ha vuelto una constante en el marco de la invasión rusa. Tanto Kiev como Moscú implementan esta tecnología para ejecutar movimientos ofensivos y defensivos en el campo de batalla.

Dicho panorama no es casualidad; existe una explicación a ello. La península de Crimea es uno de los puntos más estratégicos de esta guerra y precisamente en ella, a lo largo de los años, el ejército ruso ha plantado miles de minas. Convirtiendo la zona en una región intransitable por tierra.

Las declaraciones de Vladyslav Voloshyn

Vladyslav Voloshyn, portavoz de las fuerzas armadas ucranianas, ha expresado su preocupación respecto al tema. “Las playas se están convirtiendo en campos minados”, declaró para los micrófonos del medio local Kyiv Independent, según informa el diario alemán Focus, a través de uno de sus más recientes artículos.

Lo expuesto por el militante ucraniano no se puede contrastar de manera independiente. No obstante, llama la atención que las fuerzas ucranianas no hayan atacado Crimea con unidades terrestres desde hace mucho tiempo.

La intervención más reciente data de agosto del 2023, cuando la inteligencia militar ucraniana lo detalló en ese entonces como una operación especial en el extremo occidental de la península. Según su informe, se destrozó equipo ruso y se plantó una bandera, lo que indica que probablemente la operación fue principalmente con fines simbólicos.

Para embestir a Crimea, Kiev debe hacerlo exclusivamente por el aire; de hecho, hace poco la milicia ucraniana bombardeó, en repetidas ocasiones, el puente de Crimea que conecta con Rusia, un proyecto icónico para Vladímir Putin, conforme informa el diario teutón.

Cabe mencionar que el campo minado por Rusia representa un peligro no solo para los combatientes, sino para aquellos ajenos al contexto bélico. Las minas en Criema continuarán siendo un problema a largo plazo, poniendo en riesgo a la población civil incluso después de llegar a un acuerdo de paz.