¿Quién dijo robots?: Sawe bate el récord del mundo en la maratón de Londres y es el primer hombre en bajar de las dos horas

Si hace una semana veíamos a los robots humanoides pulverizar todos sus registros en la media maratón de Pekín, este domingo hemos vuelto a ver algo estratosférico. Sabastian Sawe ha batido el récord del mundo en la maratón de Londres y ha conseguido una marca nunca antes vista.

El deportista africano, de 31 años, defendió con éxito el triunfo logrado el año pasado en la capital británica tras completar una increíble carrera en la que logró cruzar la línea de meta con un tiempo de una hora, 59 minutos y 30 segundos, rebajando en 35 segundos el récord anterior, que ostentaba el fallecido Kelvin Kiptum desde el maratón de Chicago de 2023 (2:00:35).

Con ello, se convierte en el primer ser humano en bajar de las dos horas en un maratón oficial; en octubre de 2019 lo consiguió su compatriota Eliud Kipchoge en Viena (1:59:40), en el evento 'INEOS 1:59 Challenge', pero la marca no se validó por no tratarse de una prueba oficial de World Athletics, por contar con 'liebres' que se turnaban para mantener el ritmo y por entregarse bebidas en bicicleta, fuera de los puntos habituales de avituallamiento.

Sawe no fue el único capaz de rebajar este domingo esa marca mítica en el atletismo mundial, ya que el segundo clasificado, el etíope Yomif Kejelcha, logró entrar con un tiempo de 1:59:41 para firmar el mejor debut en la historia de la distancia. El ugandés Jacob Kiplimo, que hace un mes destrozaba el récord del mundo de medio maratón (57:20), también cruzó la meta mejorando la plusmarca anterior de los 42,195 kilómetros (2:00:28).

Por su parte, la etíope Tigst Assefa logró el triunfo con una marca de 2:15:40, batiendo por diez segundos el récord del mundo en una prueba exclusivamente de mujeres, aunque lejos de la plusmarca mundial en carrera mixta, en poder de la keniana Ruth Chepngetich desde el maratón de Chicago de 2024.

Con ello, Assefa supera su propio récord en una carrera de esas condiciones, precisamente logrado hace un año en Londres. Las kenianas Hellen Obiri (2:15:53) y Joyciline Jepkosgei (2:15:55) completaron el podio este domingo.