El SMI obliga a las empresas tecnológicas españolas a subir los salarios de entrada a 17.094 euros al año: el convenio del sector se actualiza en el BOE

Las empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado verán un aumento en sus salarios de entrada desde este viernes 24 de abril. Tal y como publica el último Boletín Oficial del Estado (BOE), y en línea con el aumento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional), las tablas salariales se han actualizado, y ahora, estas compañías tendrán que subir sus sueldos de entrada a 17.094 euros.

El acuerdo, firmado por la patronal del sector y los sindicatos más representativos, fue suscrito por la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) y la Asociación Nacional para la Investigación de Marketing, Económico y Social (ANIMES), en representación de las empresas, y por la Federación Estatal de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO‑Servicios) y la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC‑UGT), en representación de las personas trabajadoras afectadas.

Según los documentos oficiales del Estado, consultados en El HuffPost, las nuevas tablas tendrán efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Esto obliga a las empresas a abonar los atrasos salariales, que deberán regularizarse, como máximo, en la nómina siguiente al mes de publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado. En el caso de las tablas correspondientes a 2027, los nuevos importes entrarán en vigor a partir del 1 de enero de ese año.

El SMI se queda en 1.221 euros

Este 2026, el salario mínimo ha ascendido a los 1.221 euros mensuales por 14 pagas, un 3,1% más que el año pasado. Según los datos consultados por este periódico, esto supone 37 euros al mes o 518 euros al año el importe de 2025. De este modo, se queda en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día. Este es el aumento que experimentarán los nuevos perfiles de las grandes tecnologías. Asimismo, tampoco tributará al IRPF.

El SMI ha subido un más de un 66%en España en sólo ocho años. En 2018 era de 735,90 euros:

2026 : 1.221 euros.

: 1.221 euros. 2025: 1.184 euros

1.184 euros 2024: 1.134 euros

1.134 euros 2023: 1.080 euros

1.080 euros 2022: 1.000 euros

1.000 euros 2021: 965 euros

965 euros 2020: 950 euros

950 euros 2019: 900 euros

900 euros 2018: 735,90 euros

735,90 euros 2008: 600 euros.