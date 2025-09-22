Un nuevo estudio sostiene que una modalidad de trabajo está privando a muchos trabajadores europeos de ascensos

La pandemia del COVID-19 impulsó el teletrabajo, una modalidad que muchas empresas decidieron mantener, ya sea de forma total o parcial, pero que también abrió un intenso debate sobre la productividad de los trabajadores. Ahora, un reciente estudio publicado por Deel ha avivado la polémica sacando a la luz nuevas preocupaciones entre los empleados: la pérdida de oportunidades debido a la distancia física con los jefes.

"Las ideas tradicionales sobre la proximidad a la oficina necesitan una profunda revisión", propone la plataforma global de recursos humanos, que sostiene que ampliar el enfoque de contratación y la cultura laboral es una decisión necesaria que "se ha hecho esperar", pero que puede abrir nuevas vías de talento para las organizaciones que enfrentan dificultades para encontrar personal cualificado.

Además, señala que este enfoque podría aliviar la presión que sienten muchos empleados respecto a la necesidad de estar presentes físicamente en las oficinas, lo que cual "nivela las condiciones" y permite que los empleados sean valorados por sus contribuciones, no por su visibilidad.

Los trabajadores quieren mudarse cerca de la naturaleza, pero se sienten condicionados

La investigación revela que los trabajadores en todo Europa buscan cada vez más mudarse de sus lugares de trabajo hacia zonas más alejadas, principalmente en busca de "vivir más cerca de la naturaleza" (31%), "reducir los costes" (28%) o "pasar más tiempo con la familia" (26%). De hecho, el 61% está dispuesto a comenzar su jornada dos horas antes y el 60% aceptaría terminarla dos horas después para hacer posible esta mudanza.

Sin embargo, este deseo se enfrenta a la realidad de muchos empleadores que aún priorizan el control sobre la flexibilidad. Casi dos tercios (60%) de los jefes prefieren contratar empleados dentro de su zona horaria o cerca de la oficina, a pesar de que el 51% reconoce que esta mentalidad dificulta la búsqueda de talento cualificado.

Este enfoque también puede disminuir el compromiso de los empleados: "El 36% de los empleados siente que estar fuera de la vista reduce sus posibilidades de progresar profesionalmente", y más de la mitad (52%) se sentiría ansioso si estuviera a solo una hora de distancia de la oficina.

Sin embargo, según Deel, pensar en términos globales no tiene por qué ser intimidante. Los beneficios de una estrategia de contratación internacional superan los desafíos iniciales, como el cumplimiento de las leyes laborales locales o la gestión de nóminas e impuestos internacionales."Contratar a nivel global garantiza encontrar el talento más diverso y de mayor calidad, sin importar dónde se encuentren", argumentan desde la plataforma.