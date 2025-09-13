Un pasajero salta por la borda en un crucero para escapar de una deuda de más de 13.000 euros con el casino del barco

Los cruceros se han convertido en una buena opción para muchos que mezcla viajar por el mundo, con el mar, piscinas, toboganes acuáticos, restaurantes y centros comerciales. Todo, en un mismo lado.

Pero hay veces que un viaje se puede torcer fácilmente y eso es lo que le ha pasado a un hombre tras tirarse por la borda para intentar no pagar una deuda de 13.000 euros en el casino del barco.

Según informa El Economista, Jey González-Díaz, uno de los pasajeros a bordo de un crucero de Royal Caribbean, decidió saltar por la borda en el puerto de San Juan, en Puerto Rico, el pasado 31 de agosto.

Su objetivo era el de escapar y librarse de los 13.635 euros (16.000 dólares) que todavía debía en el casino. Decidió que tirarse al agua era la mejor opción y lo hizo, pero no salió como él esperaba.

En el interior del crucero, decidió ir gastándose el dinero que no tenía en el casino que hay a bordo del barco. Poco a poco fue perdiendo y una cosa llevo a la otra y terminó con una deuda de miles de euros.

Al ver que no podía o no quería pagarla, decidió intentar escaparse, pero fue rápidamente rescatado. Tras llegar a la orilla, fue arrestado por las autoridades y puesto bajo custodia hasta que se aclararan los hechos.

Comprobaron sus antecedentes y estuvo detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Guaynabo (Puerto Rico) desde el pasado mes de enero por drogas y armas. Ahora, con la investigación abierta y mientras está en libertad bajo fianza, el protagonista se enfrenta a una multa que puede alcanzar los 250.000 dólares (unos 213.000 euros).