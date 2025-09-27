Un polaco visita España y sus vacaciones empiezan fatal por un desagradable incidente: 500 euros perdidos y sin coche de alquiler

Unas vacaciones marcadas por un "incidente desagradable". Una familia polaca decidió hacer la maleta y poner rumbo a España. A su llegada, llegaron tarde a recoger el coche que habían alquilado. Unos meses antes, se estableció que recibiría una furgoneta de siete plazas para el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 2 de agosto, pagando una fianza de 500 euros.

El día de la reserva, y tal como relatan en el medio polaco Onet, y debido a un ligero retraso causado por atascos, una colisión menor y dificultades para llegar al destino, la reserva había sido finalmente cancelada.

En declaraciones recogidas por el medio, relata que "era domingo, la oficina estaba cerrada. De hecho, los trámites se llevaron a cabo en un contenedor en la estación, que me costó encontrar". "Después de informar a la empresa que no podía sacar el automóvil, me respondieron que llegué dos horas tarde y, por lo tanto, mi reserva fue cancelada". Él defiende que no pasó tanto tiempo.

Durante el intercambio de opiniones, el perjudicado escuchó: "no tienen coche, es lo que hay". Por ello, decidió reaccionar de inmediato y ponerse en contacto con un intermediario, es decir, Rentalcars. En respuesta, sólo le ofrecieron un automóvil más pequeño a este precio o un reembolso parcial por la reserva.

De este modo, la familia, incluidos los padres de 80 años, esperaban en el aeropuerto, y cuando llegó la noche, para ahorrar el viaje, alquiló otro coche por su cuenta por unos 1000 euros. También denunció el caso a la policía española, alegando que había sido engañado. "Lógicamente, si pagué toda la reserva por adelantado durante siete días de alquiler, entonces un automóvil de este tipo debería esperarme nada más llegar, hasta el final del contrato de arrendamiento", crítica.

Por su parte, en un comunicado remitido a la prensa, Rentalcars explica que los términos y condiciones definen claramente las reglas para recoger el automóvil y el tiempo de espera. Además, admitió que normalmente no hay reembolso en tal situación, pero "como gesto de buena voluntad" la compañía reembolsó el monto total al turista.