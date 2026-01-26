Un posible desprendimiento obliga a cortar la línea de Rodalies entre Caldes y Girona

Un posible desprendimiento de tierra sobre la vía entre Caldes de Malavella y Girona ha obligado este lunes a interrumpir la línea de Rodalies R11, que conecta Barcelona con Girona y acaba en la localidad fronteriza de Portbou.

Según informa Adif, los operarios se trasladan ahora al lugar de la incidencia, situado en el tramo comprendido entre Caldes y Girona. La interrupción del tráfico de trenes de esta línea R11 se ha producido a petición de la Policía Local.

--Noticia de última hora. En ampliación--