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Susanna Griso revela que sufrió acoso cuando presentaba los informativos de Antena 3
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Susanna Griso revela que sufrió acoso cuando presentaba los informativos de Antena 3

"Las mujeres son el eslabón más débil".

Daniel Pueblas Lara
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MADRID, SPAIN - MARCH 04: Susanna Griso on her arrival at the funeral chapel for Fernando Onega at the Casa de Galicia in Madrid, on 4 March 2026, in Madrid, Spain. The journalist Fernando Onega has died at the age of 78. (Photo By Jose Ramon Hernando/Europa Press via Getty Images)
Susanna Griso, atendiendo a los medios en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

Susanna Griso, periodista y presentadora de Espejo Público, ha confesado este viernes que sufrió acoso cuando presentaba los informativos de Antena 3, hacia finales de los años noventa. 

Y lo ha hecho al hilo de un caso que ha contado una mujer que sufrió el acoso de un hombre que la llamaba continuamente. La víctima, una mujer que tiene dos hijos menores de edad, vive con miedo desde que se produjo la primera llamada. 

Tras escuchar las declaraciones de esta víctima, la propia Susanna Griso ha hecho una confesión. "Yo lo sufrí aquí, en la redacción de Informativos. Me llamaban continuamente. Era un chaval muy joven, además", ha relato la periodista. 

"Las mujeres son el eslabón más débil"

"Recibí llamadas, no tanto a nivel sexual, pero sí durante el programa en directo. Se dedicaba a llamarnos a todos los compañeros y a insultarnos. Había conseguido tener el teléfono de todos y, una vez que terminaba el programa, continuaba haciéndolo en casa", ha asegurado Susanna Griso. 

Al hilo de esto, la presentadora de Espejo Público ha hecho una reflexión sobre casos similares al suyo y la problemática que esconden. "Yo creo que, una vez más, aquí las mujeres son el eslabón más débil, desgraciadamente", ha asegurado.

"Una vez más, se le pide a las víctimas que miremos para otro lado. Lejos de poder solucionar, lo que se nos indica es que lo mejor que podemos hacer es que cambiemos de teléfono", ha proseguido la periodista de Antena 3.

Para Susanna Griso, esto "es lo mismo que ocurre con los niños cuando sufren bullying y les dicen que cambien de centro, o cuando alguien te acosa a través de las redes sociales y te dicen que no lo leas.... Se protege más al anónimo que a la víctima".

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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