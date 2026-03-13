Susanna Griso revela que sufrió acoso cuando presentaba los informativos de Antena 3

Susanna Griso, periodista y presentadora de Espejo Público, ha confesado este viernes que sufrió acoso cuando presentaba los informativos de Antena 3, hacia finales de los años noventa.

Y lo ha hecho al hilo de un caso que ha contado una mujer que sufrió el acoso de un hombre que la llamaba continuamente. La víctima, una mujer que tiene dos hijos menores de edad, vive con miedo desde que se produjo la primera llamada.

Tras escuchar las declaraciones de esta víctima, la propia Susanna Griso ha hecho una confesión. "Yo lo sufrí aquí, en la redacción de Informativos. Me llamaban continuamente. Era un chaval muy joven, además", ha relato la periodista.

"Las mujeres son el eslabón más débil"

"Recibí llamadas, no tanto a nivel sexual, pero sí durante el programa en directo. Se dedicaba a llamarnos a todos los compañeros y a insultarnos. Había conseguido tener el teléfono de todos y, una vez que terminaba el programa, continuaba haciéndolo en casa", ha asegurado Susanna Griso.

Al hilo de esto, la presentadora de Espejo Público ha hecho una reflexión sobre casos similares al suyo y la problemática que esconden. "Yo creo que, una vez más, aquí las mujeres son el eslabón más débil, desgraciadamente", ha asegurado.

"Una vez más, se le pide a las víctimas que miremos para otro lado. Lejos de poder solucionar, lo que se nos indica es que lo mejor que podemos hacer es que cambiemos de teléfono", ha proseguido la periodista de Antena 3.

Para Susanna Griso, esto "es lo mismo que ocurre con los niños cuando sufren bullying y les dicen que cambien de centro, o cuando alguien te acosa a través de las redes sociales y te dicen que no lo leas.... Se protege más al anónimo que a la víctima".