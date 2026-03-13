La brutal reflexión de Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, sobre el fútbol y la guerra: "Hay una guerra y seguimos jugando"

El entrenador argentino Matías Almeyda, actual director técnico del Sevilla FC, ha dado toda una lección en la rueda de prensa de este viernes con una reflexión sobre lo que hay alrededor del fútbol y la guerra, en el contexto del actual conflicto en Irán después de que fuera bombardeada por EEUU e Israel.

Sin embargo, su discurso, que dura más de cuatro minutos, llega después de que un periodista de El Desmarque, tras mencionarle un reportaje sobre María del Mar, una aficionada sevillista que actualmente está luchando contra el cáncer. Almeyda comienza defendiendo que el fútbol es muy importante no solo por los goles, sino por lo que se genera alrededor.

"Tiene algo que es muy lindo, que es que despierta sentimientos. El fútbol para mí es un remedio para mucha gente. ¿A cuánto nos da de comer? Esto de que el fútbol nos permita conocer, por lo menos a mí, diferentes culturas, otros países, viajar en avión, conocer otras personas, comer cosas ricas...", ha proseguido.

El fútbol, reflejo de la sociedad

Según Almeyda, el fútbol es el reflejo de las sociedades. "Hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de un partido, eso quiere decir que (la guerra) NO nos importa nada. Esa es la parte triste que tiene esto", ha criticado.

"Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza a ver cómo va a ser el equipo para ir a jugar. Entonces pasamos de algo muy lindo a algo que es prácticamente casi inhumano", ha añadido.

Además, ha hablado sobre los misiles que utilizan para las ofensivas: "Si cada cohete que tiran vale 50 millones de euros, pero en África hay hambre. ¿Por qué en vez de tirar esos cohetes nos llevamos 50 millones de euros en arroz, en educación?".

"Seguimos viviendo en un mundo que es un mundo para uno mismo y yo lo que he tratado y lo que voy haciendo en el fútbol es poder disfrutar de esa parte, de invitar a alguien a un entrenamiento, de valorar que cuando se paran acá que te pidan una foto... Veo la ilusión que crea la felicidad", ha añadido.

El fútbol de antes

Según Almeyda, le gustaría que volviera ese "folclore" del fútbol, de que la gente disfrute, de "estar más juntos". "Fíjense que entrenadores, árbitros, es todo como muy separado. Esto no era así en ninguna parte del mundo y va en ese proceso, en el mismo proceso en el que hay una guerra y seguimos jugando".

"El mundo va retrocediendo en todos los aspectos y somos todos parte de eso", ha rematado.