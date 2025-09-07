Un sacerdote es parado en la aduana y la inspección de su sotana acaba en detención por favorecer la inmigración ilegal

Cuando se viaja y se atraviesa un control de aduanas, las autoridades pueden detener a cualquier persona para una inspección, sin importar su aspecto, condición social o incluso su posición religiosa: desde un viajero común hasta un sacerdote, pues en esos puntos de control queda claro que nadie está por encima de la autoridad.

El pasado 19 de agosto, lo que parecía una inspección rutinaria terminó en un insólito descubrimiento en la frontera de Ucrania con Eslovaquia, cuando un clérigo fue sorprendido ocultando a un hombre bajo sus sotanas.

Según ha dado a conocer el medio polaco Wiadomosci Onet, el caso ha causado tanto revuelo que el vídeo de la detención grabado por las autoridades, que se publicó en la cuenta @DPSU_ua se ha hecho viral con 76,8 mil visualizaciones.

La actuación de la Guardia

Los agentes del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras de Ucrania interceptaron un Mercedes cerca de la ciudad de Úzhgorod, en el oeste del país. Al volante iba un hombre de 50 años, que presentó su documentación como sacerdote residente en un monasterio de Transcarpatia.

Los oficiales, en medio de la inspección, se fijaron en el asiento trasero del vehículo. Bajo un montón de sotanas extendidas parecía haber algo más. Uno de los agentes pidió al conductor que retirara la ropa religiosa y, de inmediato, quedó al descubierto un hombre de 41 años escondido bajo las telas.

Un acuerdo de 10.000 dólares

Durante el interrogatorio, el sacerdote admitió haber recibido el contacto del pasajero por medio de amigos en común. Su misión era trasladarlo desde Kiev hasta la frontera eslovaca, a cambio de 10.000 dólares que serían entregados tras cruzar con éxito.

El hombre de 41 años resultó ser residente de la región de Sumy y, según las autoridades, está sujeto al servicio militar obligatorio. Este detalle convierte el intento de fuga en un caso más grave, en un contexto en el que Ucrania refuerza los controles fronterizos para impedir la salida de potenciales reclutas.

Consecuencias legales

Ambos fueron arrestados en el acto y trasladados a dependencias policiales. El sacerdote enfrenta cargos por contrabando de personas y favorecimiento de la inmigración ilegal, mientras que el pasajero será procesado por intento de cruce fronterizo ilegal.

El incidente ha despertado un fuerte debate, no solo por la participación de un sacerdote en un acto ilícito, sino también por la creciente cantidad de ciudadanos que intentan evadir el reclutamiento militar.