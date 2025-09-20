Un 'silbato policial' de 3.300 años de antigüedad revela a los vigilantes de las tumbas reales egipcias

Egipto no deja de sorprender y sus reliquias e historias, menos aún. Recientemente, un grupo de arqueólogos ha descubierto algo único en Amarna, la ancestral capital de Egipto. Según explicaron, durante una expedición a la antigua localidad, hallaron una flauta de hueso que podría de datar de hace 3.300 años.

Se le denominó así debido a que está hecha con el hueso del dedo gordo del pie de una vaca. La peculiaridad que destacan los expertos va centrada a que se trata del primer objeto de estas características, y Michelle Langley, profesora de arqueología asociada en la Universidad Griffith, lo define como "único". Creen que este objeto podría haberse utilizado por parte de la policía en el antiguo Egipto

Según explican, el objeto estaría contextualizado en la época de Akenatón, el faraón y fundador de Amarna. Y aunque en 2008 ya se encontraron algunos restos de este mismo objeto, actualmente le han dado un nuevo sentido al yacimiento, ya que lo consideran como un posible puesto de control.

"Lo más lógico es que el silbato lo utilizara un policía o un guardia de seguridad", expone Langley en el estudio publicado en la Revista Internacional de Osteoarqueología. Sin embargo, y aunque el descubrimiento puede ser algo muy novedoso, la realidad es que previamente ya se habían descubierto ciertos aspectos complejos de las aldeas egipcias.

Entre los principios asentados, se podían destacar algunos aspectos importantes como las redes de carreteras, los pequeños edificios desde los que los funcionarios podían vigilar atentamente. Este planteamiento lo defiende Langley, quien asegura que el acceso a las tumbas reales era algo sagrado que no estaba al alcance de la población.

Los vigilantes eran denominados como medjays, los encargados de custodiar las tumbas reales de Amarna, ya que esta ciudad, en el Medio Egipto, se trata de un importante sitio arqueológico.

En lo que respecta al hallazgo, hay que destacar que la flauta de hueso era una herramienta utilizada para vigilar las tumbas, usados por los medjay, reconocidos "por sus extraordinarias habilidades militares". Así, se puede verter algo más de luz sobre la manera de vivir de los habitantes que no pertenecían al estrato privilegiado, como era la realeza.