Un súper buque de guerra de Reino Unido se construirá en gran parte en España por primera vez en la historia moderna

La industria naval de Gran Bretaña atraviesa una crisis de infraestructura que ha llevado a la Marina Real británica a tomar una decisión sorprendente, a la par que controvertida, sobre la construcción de un nuevo buque de guerra. Dado que un astillero en Belfast no está listo, el proyecto se traslada en gran parte a España, lo que resalta las carencias en la capacidad productiva nacional.

Navantia, la empresa estatal de defensa española, ha confirmado a Financial Times que gran parte de la construcción del primero de los tres barcos que entregará a la Marina Real se realizará en sus astilleros en Cádiz, en lugar de en Gran Bretaña, como se había planeado originalmente. Se trata de la primera vez en la historia que ocurre algo similar.

Donato Martínez, consejero delegado de Navantia Reino Unido, confirma al diario británico que el cambio se debe a que el astillero Harland & Wolff (H&W), conocido por haber construido el Titanic y rescatado a principios de año por Navantia, aún no estaba preparado: "Las instalaciones no estaban listas en Belfast. Reorganizamos algunas cosas para el primer barco a España, y trasladamos desde España las de los barcos dos y tres".

Preocupación en Reino Unido

El contrato de construcción de los tres barcos de apoyo a la flota fue adjudicado a Navantia y Harland & Wolff en 2022, superando a un consorcio rival británico, lo que generó inicialmente preocupaciones entre los sindicatos sobre la posible pérdida de empleo y trabajo en el Reino Unido si la construcción se trasladaba a España.

El plan original preveía que secciones del buque se construyeran en varios astilleros británicos, incluyendo el de H&W, en Belfast, y el astillero de Appledore, en Inglaterra, con el ensamblaje final en Belfast. Sin embargo, mantener este plan era "poco realista", insiste Martínez, debido al problema en Belfast.

De acuerdo con el nuevo plan, solo se construirá la proa del primer barco en Appledore, con el acero de la sección central cortado en España. Este ajuste ha generado preocupación en la industria y en los sindicatos británicos sobre la posibilidad de que los otros dos barcos también se construyan fuera del Reino Unido.

"Si finalmente resulta que el primer buque, lo que creo que significa que toda la clase, se construye en España, entonces el Ministerio de Defensa del Reino Unido y la Royal Navy habrán sido engañados y habrán quedado en ridículo", asegura el analista Francis Tusa, editor de Defence Analysis

A pesar de estas críticas, Martínez defiende la viabilidad del programa y asegura que la construcción sigue "en marcha" para que los tres buques entren en servicio en 2032. Además, señala que Navantia ha aumentado su inversión en la modernización de las instalaciones de H&W, pasando de los 78 millones de libras iniciales a 90 millones, con el objetivo de que Belfast pueda fabricar piezas de manera competitiva a partir de 2026.