Un trabajador de LEGO recibe un regalo dorado por su aniversario en la empresa y despierta el interés de los coleccionistas

Un empleado de LEGO ha desatado la curiosidad de los coleccionistas al mostrar el peculiar regalo que recibió por su aniversario en la compañía: un ladrillo dorado casi imposible de conseguir fuera de la empresa.

El trabajador, identificado en Reddit como SpamMjolner, compartió su experiencia tras cumplir cuatro años en la firma danesa. La sorpresa fue mayor porque, en principio, los obsequios especiales suelen reservarse para trayectorias mucho más largas, a partir de la década de servicio. Sin embargo, al coincidir su aniversario laboral con la finalización de un periodo de formación, también se le reconoció con el exclusivo detalle.

El paquete incluía varios artículos: un set de LEGO, una minifigura, un ramo de flores con un ladrillo Duplo dorado escondido y la posibilidad de elegir entre distintos regalos adicionales, de los que optó por uno de porcelana. La celebración en las oficinas no se limitó al presente: hubo también comida, bebida y hasta pastel.

Lo que realmente llamó la atención de los seguidores fue el bloque dorado, un objeto considerado una auténtica rareza. Según los propios aficionados, se trata de piezas que rara vez salen del entorno corporativo, y cuya reventa podría alcanzar cifras sorprendentes entre coleccionistas.

Estos “tesoros” internos forman parte de las políticas de reconocimiento de LEGO, que premia a sus empleados en aniversarios clave —10, 25, 45 y 50 años—, aunque también en ocasiones especiales como bodas o cumpleaños significativos. El caso compartido en internet evidencia que, en circunstancias particulares, la compañía también abre la puerta a gestos inesperados.

La elección del ladrillo dorado no es casual. Se trata de los icónicos bloques 2x2 y 2x4, símbolos de la identidad de la marca desde su origen, convertidos ahora en recompensas exclusivas que refuerzan tanto el sentido de pertenencia de los trabajadores como la fascinación de los fanáticos.