Una turista británica va con su amiga a Magaluf y se llevan el gran chasco: "Viajamos para tomar el sol y no es bronceado lo que traemos a casa"

Turistas se relajan en la playa de Magaluf, en Mallorca, en un día de tormenta.

Si hay un factor que posiciona a la costa de España como uno de los destinos favoritos de los ciudadanos británicos es su clima, caracterizado por sus temperaturas suaves, sol durante gran parte del año... Sin embargo, algunos turistas, como Anya Jade Sadler, viven experiencias muy alejadas de sus expectativas.

Esta británica ha compartido recientemente un vídeo en su cuenta de TikTok, @anyajade.sadler, en el que cuenta su aventura pasada por agua en Magaluf, Mallorca, que le mostró su cara más gris. La joven aparece junto a una amiga bailando bajo un auténtico diluvio tratando de disfrutar de sus vacaciones de septiembre.

Las chicas habían elegido Magaluf con la esperanza de aprovechar el famoso sol del Mediterráneo para broncearse. Sin embargo, la realidad fue muy distinta y no fue precisamente un tono más en la piel lo que se llevaron. "Punto de vista: Vienes a Maga por el sol de septiembre" ha escrito con ironía en el vídeo. "Sabía que debería haber empacado mis botas de agua", le responde su amiga en los comentarios siguiego el tono de humor.

A pesar de lo frustrante que puede resultar ver las vacaciones estropeadas por el clima, las chicas han tratado de tomárselo con humor, intentando salvar el viaje con actitud positiva y buen humor. No han perdido la oportunidad de ponerse sus gafas de sol y ropa veraniega para salir a la calle.

Un diluvio que paralizó las Islas Baleares

La lluvia registrada hace unos días no solo arruinó las vacaciones de estas jóvenes británicas, sino que también paralizó buena parte de las Islas Baleares. Al menos 99 vuelos fueron cancelados el martes 9 de septiembre y otros 11 fueron desviados a los aeropuertos de Baleares debido al mal tiempo.

Además, el Govern tomó algunas medidas preventivas para proteger a la ciudadanía, como el cierre de partes y jardines municipales y la suspensión de los mercados temporales previstos para esa jornada. "Seguid los consejos de autoprotección para mantenerse seguros", pubicó Emergencias en su cuenta de la red social X.