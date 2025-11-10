Un vecino sale al jardín para una chapuza en la piscina y vuelve a casa con un tesoro de 700.000 euros

La suerte está del lado de un vecino de Neuville-sur-Saône, una localidad francesa cercana a Lyon. Allí, este hombre de identidad aún desconocida, se topó con un hallazgo de cientos de miles de euros del modo más inesperado.

El hombre estaba realizando unas tareas en su jardín, excavando para abrir hueco a una piscina que quería instalar, cuando su pala chocó con algo.

Este 'algo' resultó ser nada menos que "cinco lingotes y numerosas monedas" , todo ello entre bolsas de plástico, como recoge el medio francés BMFTV. Eso, traducido en dinero de hoy supone unos 700.000 euros que permanecían escondidos entre la tierra de su jardín

Los hechos ocurrieron en mayo, pero no fue hasta hace unos pocos días cuando el ayuntamiento de Neuville-sur-Saône ha informado de los hechos. En este tiempo, el vecino se puso en contacto con las autoridades responsables. Entre ellas, la Dirección Regional de Asuntos Culturales.

Según el periódico regional Le Progrés, el tesoro consiste en "cinco lingotes y numerosas monedas", de un oro "adquirido legalmente", como consta en la investigación policial. Dicho metal fue fundido "hace unos 15 o 20 años" en una empresa de la región de Lyon.

Ahora viene lo más llamativo (si cabe tras el hallazgo). Nada se sabe del origen de este tesoro, porque el antiguo propietario del terreno donde fue descubierto ya falleció.

Por todo ello, y dado que no se trata de ningún tesoro arqueológico, el afortunado vecino puede respirar: el botín es legalmente suyo.