Un veterano arboricultor que se jubila poco a poco regala sus 20.000 árboles: "Siempre y cuando encuentren un buen hogar"

Hans Blokzijl, un veterano arboricultor neerlandés de 72 años que está al borde de la jubilación, ha ideado una iniciativa para deshacerse de los más de 20.000 árboles que a día de hoy conserva: regalarlos a particulares e instituciones.

No obstante, el hombre es exigente con el destino que les da a sus árboles. En declaraciones al medio de comunicación neerlandés De Gooi- en Eemlander, el arboricultor que los árboles son cedidos "siempre y cuando encuentren un buen hogar".

En cuanto a las especies con las que cuenta, Blokzijl ha detallado que dispone de "tilos, abedules, manzanos ornamentales, katsura con aroma a caramelo, castaños rojos, tulipanes de hermosos colores, lo que se te ocurra. Y todos de gran tamaño. No son ramitas, sino árboles de verdad".

La entrega de cada árbol en sí es gratuita, pero el nuevo dueño tiene que asumir los costes derivados la tala y el transporte. "No necesito ganar dinero con ello, pero tampoco voy a perderlo", ha justificado el hombre.

En cualquier caso, Blokzijl ha subrayado que recibir uno de sus árboles supone un gran ahorro. El arboricultor ha ejemplificado esa realidad con los tilos. "Un tilo de 50 años cuesta 4.500 euros. Se trata de un árbol grande. La mano de obra y el transporte cuestan 1.500 euros. Normalmente, un árbol así te costaría 6.000 euros, pero ahora lo puedes conseguir por 1.500 euros", ha detallado el hombre.

Ya hace dos inviernos, Hans Blokzijl protagonizó la primera campaña de regalo de árboles. Se deshizo de un total de 5.000 ejemplares que fueron pasar a numerosos puntos de Países Bajos. Este invierno será el último en que el trabajador de 72 años entregue de forma gratuita sus árboles. "Ha sido una experiencia maravillosa. Y ahora ya se han agotado las mejores. Por ejemplo, ya no quedan árboles de ámbar, que fueron muy populares la última vez. Bueno, si buscamos bien, quizá encontremos alguno, pero no quedarán muchos", ha expresado el arboricultor.