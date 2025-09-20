Los propietarios de bosques avisan de que se ha plantado mal el bello árbol que crece en España y afecta mucho a sus cosechas

Los propietarios de bosques han adoptado una decisión que parece haber sido errónea. Se trata de la plantación equivocada de abetos, habituales en España, en lugares en los que no debía estar durante varias décadas.

Según ha informado el medio finés Yle, toda esta situación ha generado un impacto directo en los bolsillos. En concreto, tiene que ver con pérdidas financieras durante la fase de cosecha.

Markku Remes, un destacado experto del Centro Forestal Finlandés, ha detallado lo que ha ocurrido en bosques como en la ciudad finlandesa de Kuopio. Se plantaron abetos en una hectárea y eso ha provocado un impacto.

El experto ha señalado que lo que solía pasar era que "los propietarios de bosques plantan abetos en zonas demasiado secas o estériles para reducir el riesgo de daños causados por los ciervos".

Haber plantado abetos de forma errónea durante varios años parece un gran problema. Markku Remes cifra en unas 100.000 hectáreas las zonas de cultivo que hay en todo el país. El inconveniente está en el que el aumento lento de este tipo de árboles hace que tenga consecuencias negativas durante la temporada de la cosecha. "Eso significa un tercio menos de ingresos", ha detallado.

El experto ha destacado que también hay un impacto con el cambio climático. Si los árboles crecen de forma lenta, eso tiene un impacto en la captura de carbono y de hecho, crece el riesgo de daños de algunos de los insectos más 'agresivos'. Ponen de ejemplo al gusano cogollero, que es capaz de secar las copas de los árboles.

Satu Helminen , actual propietaria de una de las parcelas forestales de las que se hablaba en el artículo, no sabe cuál "es la pérdida" actual, pero reconoce que todavía no ha calculado si sufrirá un impacto directo en las futuras ventas de la madera que obtenga.