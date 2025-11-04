Una cerrajería demanda a un exsoldado por abrir con una lata su cerradura 'más segura y resistente del mundo'

Curioso caso judicial en EEUU. Un exsoldado llamado Trevor McNally publicó en su canal de YouTube (que cuenta con más de tres millones de suscriptores y se llama McNallyOfficial) un vídeo en el que mostraba lo fácil que era abrir una cerradura.

El vídeo se trataba de una respuesta a un anuncio de Proven Industries, una empresa estadounidense especializada en la fabricación de cerraduras de alta seguridad para remolques.

En el vídeo promocional de la compañía, se podía ver a un hombre intentando forzar una cerradura fabricada por la empresa que estaba valorada en más de cien euros. Para ello, el hombre utilizaba unos alicates eléctricos, una palanca y una barra de hierro, pero no conseguía abrir la cerradura.

Un mes más tarde, el exsoldado y youtuber grabó un vídeo tratando de abrir la cerradura. Para ello, recurrió a un trozo de lata de metal. Y, a diferencia del anuncio de Proven Industries, sí que logró abrir la cerradura.

Poco después de esa publicación, McNally informó a sus seguidores, a través de la sección de comentarios del propio vídeo, de que el propietario de la cerrajería se había puesto en contacto con su esposa por teléfono para amenazar al exsoldado con "repercusiones".

Pasado un tiempo, esa amenaza se cumplió y Trevor McNally fue denunciado por Proven Industries. En la demanda, se acusaba al youtuber de haber cometido ocho delitos, entre los que se encontraban los de difamación y derechos de autor.

La empresa defendía que el vídeo de McNally intentaba hacerle daño de forma intencionada a la compañía tratando de trasladarle la idea a los consumidores de que sus cerraduras eran muy fáciles de abrir.

Sin embargo, el juez ha dictaminó que esa acusación de tratar de hacerle daño a la empresa carecía de fundamento, ya que el vídeo se enmarcaba en un contexto de crítica de un producto por parte de un consumidor. Tras esa decisión judicial, la compañía optó por retirar la denuncia.