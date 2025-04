Una española miente para encontrar trabajo en Australia y activa el botón del pánico al cruzar la puerta del trabajo: "Esto está siendo un caos"

La joven española Laura Angulo ha compartido con total naturalidad y sentido del humor en su cuenta de TikTok cómo mintió en su currículum para conseguir trabajo en una cafetería de Australia. "He mentido para encontrar este trabajo y lo estoy pasando fatal", confiesa sin tapujos en su vídeo.

Reconoce que aseguró tener experiencia previa en cafeterías y conocimientos básicos de barista, pero se ha chocado con la cruda realidad. En su primer día, la situación fue un auténtico "caos". Explica que, de la plantilla actual, cuatro trabajadores habían empezado esa misma semana.

"Dos de las chicas solo llevan tres días trabajando aquí y las otras dos hemos empezado hoy. Seguramente la otra haya mentido también para encontrar este trabajo porque es lo que hace todo el mundo en Australia", comenta. Asimismo, destaca entre bromas la multiculturalidad del equipo: "Una es de Irán, la otra china, la otra japonesa y yo española. Si es que esto parece un chiste".

"Me piden cafés de los que no había oído hablar"

Laura relata que no se sabe el menú, no entiende el sistema informático de pedidos y no reconoce muchas de las bebidas que le piden los clientes: "Me están poniendo en el ordenador a apuntar los pedidos, pero yo no sé qué hay en la máquina... Me piden cafés de los que yo ni siquiera había oído hablar".

Entre los retos que enfrentó en su primer día, destaca su desconcierto al tener que preparar bebidas desconocidas: "Me están pidiendo hacer bebidas que yo no he hecho en mi vida, como un 'ice late'. No sé lo que lleva. Me imagino que lleva ice (hielo) y que lleva late (leche), pero qué más lleva".

También expresa su preocupación por los jefes del local: "Los dueños son chinos y son personas muy estrictas. Me ha dicho una compañera que miran las cámaras y si les parece que ha pasado algo te preguntan y han despedido a gente por tonterías". Aun así, es optimista: "Espero caerles bien porque hoy trabajo tengo, que es lo importante".

Laura concluye con una mezcla de alivio y humor: "Ha sido muy divertido, aunque estresante. De momento no he tenido ninguna cagada gorda, lo cual es bastante poco común en mi persona. Primer día en una cafetería, es lo que hay".

Sus seguidores se han solidarizado con ella, ya que muchos de ellos afirman haber hecho lo mismo y le han recomendado buscar turoriales el Youtube para aprender a hacer cafés y distinguirlos de forma más rápida.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.